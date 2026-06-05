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Відбулася заміна: збірна України дізналася суперників на ЧС-2027

Руслан Травкін — 5 червня 2026, 06:59
Відбулася заміна: збірна України дізналася суперників на ЧС-2027
ФХУ

Збірна України буде грати в групі А на чемпіонаті світу з хокею наступного року.

Про це повідомила пресслужба IIHF (International Ice Hockey Federation).

Суперники збірної України: Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Зазначимо, що за рейтингом Міжнародної федерації хокею спочатку з четвертого кошику "синьо-жовтим" дісталися словаки.

Збірна Німеччини, як господар турніру, мала право сама обирати собі октет для виступів. Німці вирішили грати в групі А.

Роблячи рокіровку, IIHF та оргкомітет зобов'язані зберегти спортивний баланс сил, щоб в обох групах залишилися приблизно рівні за класом фаворити та аутсайдери.

Поєдинки групи А відбуватимуться в місті Дюссельдорф. 

Нагадаємо, збірна України з хокею тепер входить у двадцятку найкращих команд світового рейтингу. 

Збірна України з хокею Чемпіонат світу з хокею

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