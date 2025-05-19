Франція та Словенія + Угорщина та Норвегія в матчах за збереження місця в елітному дивізіоні чемпіонату світу

Сьогдні, 19 травня, в межах одинадцятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановане проведення чотирьох матчів.

В обох групах відбудуться по одній грі, які закриватимуть шостий тур. Інші дві відкриватимуть останній сьомий.

О 17:20 за київським часом у Групі А зустрінуться головні невдахи Франція та Словенія, які визначатимуть того, хто втратить своє місце в елітному дивізіоні. В паралельній зустрічі Групи В Німеччина намагатиметься перервати свою серію поразок, для цього треба обігрувати Чехію, яка виграла всі свої матчі на турнірі.

О 21:20 в Групі А зіграють дві команди, які вже гарантували собі участь у плейоф – це Канада та Фінляндія. У той же час у Групі В зіграють Угорщина та Норвегія, яка намагатиметься залишити останнє місце, щоб не вилетіти до дивізіону ІА.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

19 травня

Група А

17:20 Франція – Словенія

21:20 Канада – Фінляндія

Група В

17:20 Німеччина – Чехія

21:20 Угорщина – Норвегія

Турнірна таблиця Групи А

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, в НХЛ відбувся сьомий матч останньої серії другого раунду плейоф Кубку Стенлі, в якому зустрілися Торонто та Флорида.