США та Німечична закинули дев'ять шайб на двох, Казахстан пропустив вісім від Чехії на чемпіонаті світу-2025
У суботу, 17 травня, в межах дев'ятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановане проведення шести матчів.
У першому поєдинку Групи А Фінляндія зробила хорошу заявку на вихід до плейоф, обігравши Латвію з рахунком 2:1.
Пізніше Швеція виграла шостий матч поспіль, розгромивши Францію. В останній зустрічі Групи А Канада зустрінеться зі Словаччиною.
У Групі В фанати стали свідками шикарного протистояння США та Німеччини, яке завершилося перемогою американців 6:3.
Чехія продовжила свою переможну серію, цього разу розгромивши Казахстан з рахунком 8:1. Ігровий день Групи В закриватимуть Данія та Словаччина.
Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
17 травня
Група А
Фінляндія – Латвія 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Франція – Швеція 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
21:20 Канада – Словаччина
Група В
США – Німеччина 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)
Чехія – Казахстан 8:1 (1:0, 3:0, 3:1)
21:20 Данія – Словаччина
Турнірна таблиця Групи А
Турнірна таблиця Групи В
Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, також відбувся матч плейоф Кубку Стенлі, в якому Торонто переміг Флориду, за рахунок чого переможець серії визначатиметься у сьомій грі.