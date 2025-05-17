США та Німечична закинули дев'ять шайб на двох, Казахстан пропустив вісім від Чехії на чемпіонаті світу-2025

У суботу, 17 травня, в межах дев'ятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановане проведення шести матчів.

У першому поєдинку Групи А Фінляндія зробила хорошу заявку на вихід до плейоф, обігравши Латвію з рахунком 2:1.

Пізніше Швеція виграла шостий матч поспіль, розгромивши Францію. В останній зустрічі Групи А Канада зустрінеться зі Словаччиною.

У Групі В фанати стали свідками шикарного протистояння США та Німеччини, яке завершилося перемогою американців 6:3.

Чехія продовжила свою переможну серію, цього разу розгромивши Казахстан з рахунком 8:1. Ігровий день Групи В закриватимуть Данія та Словаччина.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

17 травня

Група А

Фінляндія – Латвія 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Франція – Швеція 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

21:20 Канада – Словаччина

Група В

США – Німеччина 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Чехія – Казахстан 8:1 (1:0, 3:0, 3:1)

21:20 Данія – Словаччина

Турнірна таблиця Групи А

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, також відбувся матч плейоф Кубку Стенлі, в якому Торонто переміг Флориду, за рахунок чого переможець серії визначатиметься у сьомій грі.