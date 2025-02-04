Збірна України з покером Жука розгромила Німеччину у відборі на Євро-2026

Збірна України у номінально домашньому матчі, який відбувся у столиці Молдови – Кишиневі, знову обіграла команду Німеччини у межах відбору на Євро-2026 з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 9:0.

У першій половині "синьо-жовті" завдяки феноменальній грі Андрій Мельника відзначились трьома голами. Спочатку універсал віддав дві результативні передачі на Євгенія Жука, а наприкінці тайму ефектно пройшов суперників та потужним ударом пробив голкіпера німців.

Друга половина розпочалась з гола від українців одразу після введення м'яча у гру. Михайло Зварич відпасував на Данила Абакшина, який пробив воротаря (4:0).

Надалі збірна Україна відзначилась ще п'ять разів, спочатку Микитюк забив у стрімкій контратаці, згодом дубль оформив Абакшин, а Жук покер. Ще один гол у свій актив записав Фаренюк.

Відбір на Євро-2026 – футзал

4 тур, 4 лютого

Україна – Німеччина 9:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 4 Жук, 2:0 – 7 Жук, 3:0 – 17 Мельник, 4:0 – 21 Абакшин, 5:0 – 27 Микитюк, 6:0 – 28 Абакшин, 7:0 – 31 Фаренюк, 8:0 – 32 Жук, 9:0 – 38 Жук

Для "синьо-жовтих" це четверта перемога у відборі на європейську першість, до цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3).

Наступні матчі кваліфікації на Євро-2026 українці зіграють у квітні – проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня).