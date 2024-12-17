Збірна України впевнено перемогла Румунію у другому матчі відбору на Євро-2026

У вівторок, 17 грудня, відбувся матч другого туру відбору до Євро-2026 з футзалу, в якому збірна України зустрічалась із Румунією.

Матч завершився перемогою підопічних Косенка

"Жовто-сині" дуже жваво розпочали матч, але відзначитись змогли лише в середині першого тайму. Українці розіграли чудову комбінацію Корсун – Абакшин – Зварич із чудовим завершенням від Михайла.

Другий гол збірної України вийшов дещо курйозним – Зварич запресингував воротаря румунів, м'яч підскочив у повітря, а Швед головою подвоїв перевагу команди Косенка.

У другому таймі румуни починали нервувати через рахунок на табло, а Крайчун отримав жовту картку після жорсткої гри проти Семенченка.

Ендре Качо намагався перебудувати гру румунів тактичними змінами, але українці впевнено довели матч до перемоги.

Відбір на Євро-2026 – футзал

2 тур, 17 грудня

Румунія – Україна 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Зварич, 11, 2:0 – Швед, 21

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу України розгромила Кіпр.