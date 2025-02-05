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Збірна України посідає перше місце у групі після 4 турів кваліфікації Євро-2026

Микола Дендак — 5 лютого 2025, 12:38
Збірна України посідає перше місце у групі після 4 турів кваліфікації Євро-2026
Збірна України з футзалу
АФУ

Після перших 4 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1.

У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів. У Румунії, яка йде на другому місці – 9 очок. Третє місце посідає Німеччина, а ось Кіпр не зміг набрати жодного залікового пункту та знаходиться на останній сходинці.

Турнірна таблиця групи 1 у кваліфікації Євро-2026

  1. Україна (12 очок);
  2. Румунія (9);
  3. Німеччина (3);
  4. Кіпр (0).

Напередодні збірна України декласувала Німечину. Для "синьо-жовтих" це четверта перемога у відборі на європейську першість. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Наступні матчі кваліфікації Євро-2026 українці зіграють у квітні – проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня). 

Нагадаємо, нещодавно збірна України здобула історичну бронзу на чемпіонаті світу, розгромивши Францію в матчі за третє місце.

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