Збірна України з футзалу назвала заявку на матчі відбору Євро-2026

Тренерський штаб збірної України з футзалу на чолі з Олександром Косенком викликав 15 гравців на вирішальні матчі відбору на чемпіонат Європи-2026.

Про це повідомляє АФУ.

Дебютним цей виклик став для Юрія Сагайдачного.

Склад збірної України:

Воротарі: Сірецький, Савенко, Сухов

Універсали: Первєєв, Швед, Мельний, Жук, Микитюк, Чернявський, Абакшин, Фаренюк, Корсун, Сагайдачний, Семенченко, Зварич

"Синьо-жовті" зіграють два матчі відбору - 11 квітня проти Кіпру, а 15 квітня проти Румунії. Обидві гри відбудуться у польському Кошаліні у "Hala widowiskowo sportowa".

Нагадаємо, у 2025 році збірна України провела чотири матчі відбору до Євро-2026. Команда Олександра Косенка здобула у них чотири перемоги.

4 лютого українці в формально домашньому матчі декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді. Наразі Україна лідирує в своїй кваліфікаційній групі.