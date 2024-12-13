Збірна України розгромила Кіпр у першому матчі відбору на Євро-2026

Сьогодні, 13 грудня, збірна України з футзалу матчем проти Кіпру розпочала свій шлях у відбірковому етапі до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Гра завершилася впевненою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:0.

З перших секунд колектив Косенка захопив ініціативу, тому через 5 хвилин від стартового свистка таки вдалося відкрити рахунок – Корсун зіграв на добиванні.

Через три хвилини Микитюк дальнім ударом подвоїв перевагу, а ще трохи згодом Фаренюк після передачі Мельника довів справу до розгрому. На цьому українські футзалісти зупинятися не збиралися. Абакшин відзначився на 13-й хвилині гри.

Після цього в грі тривалий період голів не було. Навіть Кіпру вдалося декілька разів вийти в атаку. Проте, на 25-й відзначився Фаренюк, а на 28-й дубль на свій рахунок записав і Корсун. Крапку в грі поставив Микитюк на 34-й хвилині.

Відбір на Євро-2026 – футзал

1 тур, 13 грудня

Кіпр – Україна 0:7 (0:4)

Голи: 0:1 – Корсун (5), 0:2 – Микитюк (8), 0:3 - Фаренюк (11), 0:4 – Абакшин (13), 0:5 – Фаренюк (25), 0:6 – Корсун (28), 0:7 – Микитюк (34)

Наступним суперником збірної України буде Румунія, яка вчора, 12 грудня, вдома здолала Німеччину з рахунком 6:0. Гра з румунами пройде 17 грудня.

40 учасників (34 найкращі збірні за грудневим рейтингом і шість найкращих із попереднього раунду) поділили на 10 груп по чотири команди. Кожна команда зустрінеться з іншою у своїй групі вдома й на виїзді. Україна потрапила до групи 1.

10 переможців груп приєднаються до Латвії та Литви (господарі турніру, що проходять автоматично) у фінальній стадії, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця, зіграють у плейоф.

Плейоф відбудеться з 15 по 24 вересня 2025 року. Вісім команд буде розбито на чотири пари. Після матчів удома й на виїзді визначаться останні чотири учасники фінальної стадії.

Фінальний турнір пройде у період із 18 січня до 8 лютого 2026 року, точні дати буде оголошено пізніше. 16 команд буде розбито на чотири групи. По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу.

Нагадаємо, напередодні гри проти Кіпру наставник збірної України Олександр Косенко дав ексклюзивний коментар для Чемпіона.