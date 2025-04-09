Лідер збірної України оцінив рівень Кіпру перед матчем кваліфікації Євро-2026
Один з лідерів збірної України Микола Микитюк вважає Кіпр непростим суперником. 11 квітня команди зустрінуться у матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2026 року.
Його слова передає пресслужба Асоціації футзалу України.
"Команда непроста, там є низка гравців, які можуть вирішити індивідуально. Є свій малюнок, але ми готуємося, у нас свої завдання та свої цілі на цей матч.
Сьогодні розібрали суперника, переглянули моменти. З’ясували, за рахунок чого будемо намагатися вдосконалюватися при грі на стандартах, тому що це дуже важливий фактор. Суперник гарний, ми поважаємо його, але будемо намагатися нав’язати свою гру", – сказав Микитюк.
Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців. Зокрема, дебютний виклик отримав Юрій Сагайдачний.
Нагадаємо, після перших 4 турів кваліфікації чемпіонату Європи 2026 з футзалу збірна України посідає перше місце у групі 1. У підопічних Олександра Косенка максимальні 12 балів.
4 лютого українці в формально домашньому матчі декласували Німеччину 9:0. До цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.