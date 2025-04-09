Лідер збірної України оцінив рівень Кіпру перед матчем кваліфікації Євро-2026

Один з лідерів збірної України Микола Микитюк вважає Кіпр непростим суперником. 11 квітня команди зустрінуться у матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2026 року.

Його слова передає пресслужба Асоціації футзалу України.

"Команда непроста, там є низка гравців, які можуть вирішити індивідуально. Є свій малюнок, але ми готуємося, у нас свої завдання та свої цілі на цей матч.

Сьогодні розібрали суперника, переглянули моменти. З’ясували, за рахунок чого будемо намагатися вдосконалюватися при грі на стандартах, тому що це дуже важливий фактор. Суперник гарний, ми поважаємо його, але будемо намагатися нав’язати свою гру", – сказав Микитюк.