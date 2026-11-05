Дівоча збірна України розгромила Сенегал на шляху до півфіналу юнацької Олімпіади-2026

Дівоча збірна України здобула розгромну перемогу над Сенегалом та потрапила до півфіналу Юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі.

Зустріч завершилася із рахунком 7:2.

Лік забитим м'ячам відкрила Аліна Гордієнко, яка влучно пробила у лівий кут воріт суперниць. Згодом Оксана Шевчук подвоїла рахунок нашої команди під час розіграшу кутового, скориставшись передачею від Маргарити Ручки.

"Синьо-жовті" пішли на перерву з перевагою у 3 м'ячі. Господарки турніру відквитали один м'яч, але Ручка занесла м'яч у сітку воріт сенегалок, а Юхновець реалізувала 10-метровий.

На початку другої половини зустрічі Гордієнко оформила дубль, відпрацювавши у відборі. Потім Юхновець скористалася передачею Ручки та вразила ворота суперниць з ближньої дистанції.

Загалом гра на останніх хвилинах пройшла для нашої команди нервово. Українки почали фолити, а сенегалки заграли агресивніше, що допомогло їм забити ще один гол. Утім, Ручка на останніх хвилинах поставила крапку у цьому поєдинку, оформивши дубль.

Юнацькі Олімпійські ігри-2026

Футзал (дівчата)

Україна – Сенегал – 7:2 (4:1)

Зауважимо, що українки раніше у своїй групі здобули перемоги над Венесуелою в екстратаймах (5:4) та Фіджі (5:1).

Далі на "синьо-жовтих" очікує протистояння за вихід до фіналу змагань 8 листопада з Італією, яка посіла друге місце у групі B. Зустріч розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Інший фіналіст турніру визначиться між збірними Венесуели та Ірану.

Нагадаємо, що напередодні українець Кирило Малесик фінішував 6-м у фіналі Юнацької Олімпіади на 200 м на спині.