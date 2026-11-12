Українка забила неймовірний гол у фіналі Олімпіади: ефектний удар у стрибку підкорив мережу

Дівоча збірна України з футзалу тріумфувала на юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, здобувши золоті медалі після драматичного фіналу проти Венесуели.

Українки вирвали перемогу в додатковий час із рахунком 4:3, а одним із найяскравіших моментів матчу став неймовірний гол Маргарити Ручки.

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Українська футзалістка ефектно завершила атаку в один дотик: Ручка вистрибнула та у повітрі відправила м'яч у ворота суперниць. Особливої краси цьому взяттю воріт додала передача Оксани Шевчук, яка створила партнерці чудову нагоду для удару.

Відео гола швидко привернуло увагу користувачів соцмереж і стало одним із найобговорюваніших епізодів фіналу.

Нагадаємо, у чвертьфіналі українки розгромила Сенегал, а на шляху в фінал переграли збірну Італії.

Зазначимо, що для української збірної це був дебютний виступ на Юнацькій Олімпіаді. До цього "синьо-жовтим" не вдавалося пройти кваліфікацію на змагання з моменту дебюту футзалу на Іграх у 2018 році.