Українка забила неймовірний гол у фіналі Олімпіади: ефектний удар у стрибку підкорив мережу
Дівоча збірна України з футзалу тріумфувала на юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі, здобувши золоті медалі після драматичного фіналу проти Венесуели.
Українки вирвали перемогу в додатковий час із рахунком 4:3, а одним із найяскравіших моментів матчу став неймовірний гол Маргарити Ручки.
Українська футзалістка ефектно завершила атаку в один дотик: Ручка вистрибнула та у повітрі відправила м'яч у ворота суперниць. Особливої краси цьому взяттю воріт додала передача Оксани Шевчук, яка створила партнерці чудову нагоду для удару.
Відео гола швидко привернуло увагу користувачів соцмереж і стало одним із найобговорюваніших епізодів фіналу.
Нагадаємо, у чвертьфіналі українки розгромила Сенегал, а на шляху в фінал переграли збірну Італії.
Зазначимо, що для української збірної це був дебютний виступ на Юнацькій Олімпіаді. До цього "синьо-жовтим" не вдавалося пройти кваліфікацію на змагання з моменту дебюту футзалу на Іграх у 2018 році.