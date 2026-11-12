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Капітанка збірної України відреагувала на тріумф "синьо-жовтих" на юнацькій Олімпіаді

Денис Іваненко — 12 листопада 2026, 07:35
Капітанка збірної України відреагувала на тріумф синьо-жовтих на юнацькій Олімпіаді
Оксана Шевчук
НОК України

Капітанка дівочої збірної України з футзалу Оксана Шевчук поділилась враженнями від здобуття "золота" на юнацькій Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє НОК України.

"Я завжди намагаюся підтримувати дівчат і розмовляти з ними, адже вважаю, що це дуже важливо, щоб ніхто ментально не опускав руки, щоб усі були зібрані. Також намагалася допомагати з тактикою: підказувала, які ще варіанти розіграшу кутових та аутів ми можемо зробити додатково.

Дуже рада, що ми змогли сюди приїхати та показати людям, що в Україні є футзал, що українці вміють грати в футзал і що ми захоплюємося цим видом спорту. Я дуже рада, що змогла допомогти дівчатам своїм трохи більшим досвідом. Думаю, що щонайменше половина нашої збірної, а можливо, навіть більше, має шанс у майбутньому грати у футзал на рівні національної команди. І я всім цього бажаю", – сказала Шевчук.

Зазначимо, що "синьо-жовті" у фіналі зустрічались із Венесуелою. Наша команда не втримала перемогу в основний час, пропустивши гол на останній хвилині.

Доля протистояння вирішилась в екстратаймах. Переможний м'яч забила Аделіна Власенко.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі українки розгромили Сенегал, а на шляху до фіналу переграли збірну Італії.

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