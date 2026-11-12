Капітанка збірної України відреагувала на тріумф "синьо-жовтих" на юнацькій Олімпіаді

Капітанка дівочої збірної України з футзалу Оксана Шевчук поділилась враженнями від здобуття "золота" на юнацькій Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє НОК України.

"Я завжди намагаюся підтримувати дівчат і розмовляти з ними, адже вважаю, що це дуже важливо, щоб ніхто ментально не опускав руки, щоб усі були зібрані. Також намагалася допомагати з тактикою: підказувала, які ще варіанти розіграшу кутових та аутів ми можемо зробити додатково.

Дуже рада, що ми змогли сюди приїхати та показати людям, що в Україні є футзал, що українці вміють грати в футзал і що ми захоплюємося цим видом спорту. Я дуже рада, що змогла допомогти дівчатам своїм трохи більшим досвідом. Думаю, що щонайменше половина нашої збірної, а можливо, навіть більше, має шанс у майбутньому грати у футзал на рівні національної команди. І я всім цього бажаю", – сказала Шевчук.