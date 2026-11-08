Історичний успіх у Дакарі: дівоча збірна України вийшла у фінал юнацької Олімпіади-2026

Дівоча збірна України здобула перемогу над Італією та вийшла до фіналу Юнацьких Олімпійських ігор-2026 у Дакарі.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

У нападі "синьо-жовті" максимально ефективно використали свої нагоди. Голами відзначилися Валерія Юхновець, Ангеліна Запорожець та Аделіна Власенко.

Головною героїнею поєдинку стала воротарка Кіра Гуленко, яка ліквідувала практично всі небезпечні моменти біля власних воріт, не дозволивши суперницям перехопити ініціативу.

Юнацькі Олімпійські ігри-2026

1/2 фіналу, 8 листопада

Україна – Італія 3:1

Завдяки цій звитязі українська команда гарантувала собі щонайменше срібні нагороди турніру. У вирішальному матчі за золоті медалі Юнацької Олімпіади-2026 підопічні Олександра Золотухіна змагатимуться проти Венесуели, яку "синьо-жовті" вже обігрували на груповому етапі (5:4).

Фінал відбудеться у середу, 11 листопада.

Нагадаємо, на шляху в півфінал українки розгромила Сенегал, завершивши матч з рахунком – 7:2.