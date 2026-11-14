Ми ще не до кінця усвідомлюємо, наскільки важливим є те, що зараз відбувається: Цикаленко – про "золото" ЮОІ-2026

Дівоча збірна України з футзалу здобула золоті медалі на юнацьких Олімпійських іграх 2026. Українки перемогли в усіх матчах на турнірі, а у фіналі дотиснули Венесуелу в екстратаймі.

Символічно, що перший матч на турнірі Україна також провела проти венесуелок, і також перемогла в додатковий час.

Свій внесок у тріумф команди внесла наставниця Олена Цикаленко, яка на турнірі допомагала головному тренеру команди Олександру Золотухіну

Після перемоги у фіналі Цикаленко поспілкувалася з Чемпіоном. Тренерка розповіла про атмосферу в команді та поділилася емоціями від золотих медалей.

– Це історичне досягнення для всього українського футзалу. Які це відчуття – писати історію нашої держави?

– Це неймовірні відчуття. Можливо, ми ще не до кінця усвідомлюємо, наскільки важливим є те, що зараз відбувається. За цим стоїть величезна праця, віра, характер і бажання довести, що український жіночий футзал має велике майбутнє.

І особлива гордість – бути частиною цієї історії та представляти Україну на такому рівні. Хочу подякувати керівництву Асоціації футзалу, колишнім тренерам національної збірної за довіру і за те що мала можливість бути на всіх історичних досягненнях жіночої збірної з футзалу, які почали писати цю величезну історію.

– Фінал видався неймовірно хвилюючим, доля матчу вирішилась в екстратаймі. Що говорили дівчатам перед ним і як налаштовували їх?

– Фінал був дуже емоційний і видовищний, дівчата самі все розуміли, і головне, що розуміли чого хочуть. Більше підбадьорували їх та заспокоювали, щоб не втрачали концентрацію, тому що було важко як емоційно, так і фізично.

Дівоча збірна України з футзалу на юнацьких Олімпійських іграх НОК України

– Ми розпочинали свій шлях на Олімпіаді з перемоги над Венесуелою і закінчили теж матчем проти них. Досвід першої гри допоміг проаналізувати і підготуватись до фіналу?

– Звичайно, досвід першої гри з Венесуелою допоміг нам не тільки підготуватися до фіналу, а й показав що не можна розслаблятися ні на секунду, і перевага рахунку не дає права зупинятися. Потрібно допрацьовувати до кінця, до останньої секунди.

– Як ви оціните шлях нашої команди на цій Олімпіаді?

– Цей шлях був нелегким, сповненим хвилювань, переживань та неймовірних емоцій. Особливо складно було дівчатам, адже грати за температури 35 градусів та відновлюватися – це справжнє випробування на витривалість, характер і силу волі.

– Ми бачили, яка класна атмосфера в команді. На вашу думку, хто є автором цього всього? Як вдається обʼєднати дівчаток, що вони всі як одне ціле?

– Атмосфера в команді і справді класна, вони всі автори цієї атмосфери, кожен окремо виділяється своїм позитивом та креативом. Дівчата дуже хороші, і дуже сильний колектив, з самого початку показували свій професіоналізм. Будували колектив на довірі та взаємоповазі.

– Розкажіть загалом про специфіку роботи з дівчатами.

– Працювати з дівчатами не важко, якщо їх розуміти. Так, це особливий підхід, тому що емоцій було багато і різних, але знову ж таки повторюся, вони всі хотіли виграти медалі, і показали в цьому більше характер команди, а не кожен свій. В цьому і є їх професіоналізм.

– Які ваші подальші плани як тренера, та які амбіції у цієї збірної на наступні сезони?

– Поки невеликий відпочинок, а після Нового року, плануються міжнародні матчі з однолітками Іспанії, Італії, та Португалії.