Тренер Атлетика – про жеребкування плейоф ЛЧ: Будемо грати на перемогу і виходити далі на ХІТ

Головний тренер дніпровського Атлетик Футзал Денис Овсянніков радий, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів його команда зіграє проти казахстанського Семея, у складі якого виступає один з найкращих воротарів світу Лео Ігіта.

Про це наставник сказав у коментарі Чемпіону.

Водночас Овсянніков додав, що у такого жереба є свій мінус – дорога. Адже Казахстан – найбільш віддалена точка з можливих, і, враховуючи важку логістику для українських клубів, це може стати проблемою.

"На цій стадії слабких суперників взагалі немає. Тим паче, що ми у другому кошику, тому всі суперники були сильні. Семей – гарний колектив, багато іноземців, бразильців. Дуже приємно буде побачитися з Лео Ігітою – одним з найкращих воротарів світу (п'ятиразовий володар звання найкращого воротаря світу – прим.). Єдине, що не дуже подобається – далеко їхати. Важкувато, бо Казахстан – найбільш віддалена точка з можливих. А зважаючи на те, що нам ще й на домашню гру прийдеться їхати – не в Україні грати. Це більше турбує. Те, що гратимемо з таким суперником – це дуже приємно. І вважаю, що шанси завжди є. Будемо грати на перемогу і виходити далі на ХІТ (сміється – прим.). Дуже цього хочеться. Якщо вже дійшли до такого етапу, то треба далі йти".

Овсянніков не вважає, що Атлетику пощастило із сіткою плейоф, попри те, що такі гранди, як Спортинг, Бенфіка чи Барселона перебувають в іншій половині сітки.

"Я бачив, що Барселона, Спортинг, Бенфіка у другій половині сітки. Але навіть той самий Ель-Посо, Андерлехт, ХІТ, італійці – гарні команди. Тому це так здається. Насправді всі сильні".

Нагадаємо, що вперше в історії у плейоф пройшли дві українські команди. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 23 листопада та 4 грудня 2026 року. Цікаво, що у випадку перемог ХІТ та Атлетик зіграють між собою у чвертьфіналі.

ХІТ завдяки перемогам над Тайгерс Рурмонд та іспанським Ель-Посо і нічиїй з португальською Бенфікою фінішував на другому місці у "групі смерті" та у наступну стадію потрапив у статусі сіяного колективу.

Натомість Атлетик же, для якого це дебютний виступ в ЛЧ, сенсаційно виграв картет із чеським Хрудімом (3:3), австрійським Атлетиком Футзал (3:1) та сербською Лозницею-Град-2018 (3:2) та пройшов у наступну стадію, але як несіяний.