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Тренер Атлетика – про жеребкування плейоф ЛЧ: Будемо грати на перемогу і виходити далі на ХІТ

Микола Дендак — 4 листопада 2026, 20:00
Тренер Атлетика – про жеребкування плейоф ЛЧ: Будемо грати на перемогу і виходити далі на ХІТ
Денис Овсянніков
Атлетик Футзал

Головний тренер дніпровського Атлетик Футзал Денис Овсянніков радий, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів його команда зіграє проти казахстанського Семея, у складі якого виступає один з найкращих воротарів світу Лео Ігіта.

Про це наставник сказав у коментарі Чемпіону.

Водночас Овсянніков додав, що у такого жереба є свій мінус – дорога. Адже Казахстан – найбільш віддалена точка з можливих, і, враховуючи важку логістику для українських клубів, це може стати проблемою.

"На цій стадії слабких суперників взагалі немає. Тим паче, що ми у другому кошику, тому всі суперники були сильні. Семей – гарний колектив, багато іноземців, бразильців. Дуже приємно буде побачитися з Лео Ігітою – одним з найкращих воротарів світу (п'ятиразовий володар звання найкращого воротаря світу – прим.).

Єдине, що не дуже подобається – далеко їхати. Важкувато, бо Казахстан – найбільш віддалена точка з можливих. А зважаючи на те, що нам ще й на домашню гру прийдеться їхати – не в Україні грати. Це більше турбує.

Те, що гратимемо з таким суперником – це дуже приємно. І вважаю, що шанси завжди є. Будемо грати на перемогу і виходити далі на ХІТ (сміється – прим.). Дуже цього хочеться. Якщо вже дійшли до такого етапу, то треба далі йти".

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Овсянніков не вважає, що Атлетику пощастило із сіткою плейоф, попри те, що такі гранди, як Спортинг, Бенфіка чи Барселона перебувають в іншій половині сітки.

"Я бачив, що Барселона, Спортинг, Бенфіка у другій половині сітки. Але навіть той самий Ель-Посо, Андерлехт, ХІТ, італійці – гарні команди. Тому це так здається. Насправді всі сильні".

Нагадаємо, що вперше в історії у плейоф пройшли дві українські команди. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 23 листопада та 4 грудня 2026 року. Цікаво, що у випадку перемог ХІТ та Атлетик зіграють між собою у чвертьфіналі.

ХІТ завдяки перемогам над Тайгерс Рурмонд та іспанським Ель-Посо і нічиїй з португальською Бенфікою фінішував на другому місці у "групі смерті" та у наступну стадію потрапив у статусі сіяного колективу.

Натомість Атлетик же, для якого це дебютний виступ в ЛЧ, сенсаційно виграв картет із чеським Хрудімом (3:3), австрійським Атлетиком Футзал (3:1) та сербською Лозницею-Град-2018 (3:2) та пройшов у наступну стадію, але як несіяний.

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