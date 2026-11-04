І нам, і Атлетик Футзал потрібно проходити далі: Чернявський – про жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

Універсал київського ХІТа Ігор Чернявський відреагував на жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2026/27 з футзалу, зазначивши, що його команді дістався доволі цікавий суперник.

Про це він висловився пресслужбі Асоціації футзалу України.

На цій стадії команда Сергія Журби зіграє проти італійського Л84 Торіно.

"На даний момент мені, як і хлопцям, мало що відомо про цю команду. В принципі, слабких команд на такій стадії вже немає. Знаю, що італійська команда впевнено перемогла у своїй групі з великою різницею забитих і пропущених голів. Вважаю, що це досить сильна команда", – сказав футзаліст киян.

Якщо київський клуб обіграє Торіно, а Атлетик Футзал здолає казахстанський Семен, то обидві українські команди перетнуться на стадії чвертьфіналу.

Чернявський зізнався, чи хотів би знову зіграти проти української команди на євроарені.

"Вважаю, що зустрітися в 1/4 фіналу – це було б дуже круто. Набагато краще, ніж у минулому сезоні, коли ми грали проти Київ Футзал у груповому етапі (перемога ХІТа 5:0 – прим. ред.). Хоча багато хто очікував, що нас можуть звести вже на цій стадії. І нам, і Атлетик Футзал потрібно проходити далі. Дарувати емоції та представляти гідно нашу країну", – додав лідер збірної України.

Цікаво, що вперше в історії у плейоф пройшли дві українські команди.

Матчі 1/8 фіналу ЛЧ-2026/27 відбудуться 23 листопада та 4 грудня 2026 року.

Нагадаємо, що ХІТ завдяки перемогам над Тайгерс Рурмонд та іспанським Ель-Посо і нічиїй з португальською Бенфікою фінішував на другому місці у "групі смерті".