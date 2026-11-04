Вдалий жереб для України: ХІТ та Атлетик Футзал дізналися суперників в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Київський ХІТ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу зіграє проти італійського Л84 Торіно, тоді як Атлетик Футзал (Дніпро) зустрінеться з Семей із Казахстану.

Українським колективам відверто пощастило із жеребкуванням. Матчі цієї стадії відбудуться 23 листопада та 4 грудня 2026 року.

Цікаво, що у випадку перемог ХІТ та Атлетик зіграють між собою у чвертьфіналі.

Нагадаємо, що вперше в історії у плейоф пройшли дві українські команди.

ХІТ завдяки перемогам над Тайгерс Рурмонд та іспанським Ель-Посо і нічиїй з португальською Бенфікою фінішував на другому місці у "групі смерті" та у наступну стадію потрапив у статусі сіяного колективу.

Натомість Атлетик же, для якого це дебютний виступ в ЛЧ, сенсаційно виграв картет із чеським Хрудімом (3:3), австрійським Атлетиком Футзал (3:1) та сербською Лозницею-Град-2018 (3:2) та пройшов у наступну стадію, але як несіяний.