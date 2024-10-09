Йому робитимуть операцію у Німеччині: Косенко розповів про травму Шотурми
Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко розповів про травму капітана команди Петра Шотурми на чемпіонаті світу.
Його слова наводить пресслужба УАФ.
"Петро Шотурма наразі полетів до Німеччини, де буде робити операцію. Ми його підтримуємо, бажаємо йому найшвидшого одужання і повернення до лав нашої команди.
Це дуже важливий для нас гравець, будемо сподіватися на краще. На жаль, травма в нього дуже важка, тому деякий час знадобиться для відновлення", – розповів Косенко.
За словами тренера, у матчі проти Бразилії Україна дійсно втратила капітана.
"Але вважаю, що команда все одно грала дуже добре й намагалася надати Петрові позитивних емоцій. Не вдалося перемогти, але хочу подякувати хлопцям за цю гру, за самовіддачу й налаштування", — сказав Косенко.
Нагадаємо, на мундіалі українці завоювали бронзові нагороди у матчі за третє місце проти Франції.
На груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.
У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).