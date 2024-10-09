Йому робитимуть операцію у Німеччині: Косенко розповів про травму Шотурми

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко розповів про травму капітана команди Петра Шотурми на чемпіонаті світу.

Його слова наводить пресслужба УАФ.

"Петро Шотурма наразі полетів до Німеччини, де буде робити операцію. Ми його підтримуємо, бажаємо йому найшвидшого одужання і повернення до лав нашої команди.



Це дуже важливий для нас гравець, будемо сподіватися на краще. На жаль, травма в нього дуже важка, тому деякий час знадобиться для відновлення", – розповів Косенко.