Суперник-дебютант і перша офіційна гра України за понад 8 місяців: прев'ю матчу проти Естонії у відборі на ЧС-2028

Дочекалися! Востаннє фанати бачили офіційний матч збірної України з футзалу ще 31 січня, коли підопічні Олександра Косенка в овертаймі поступилися Франції у чвертьфіналі чемпіонату Європи 2026.

Проте вже 20 жовтня команда повертається – повертається матчем кваліфікації чемпіонату світу 2028 проти Естонії. Зустріч відбудеться на полі суперника та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Чемпіон розповідає, в якому стані збірні підходять до поєдинку, в чому найбільша сила Естонії та що потрібно, аби потрапити на ЧС.

Довгий кваліфікаційний шлях до ЧС

Та спершу... познайомимося з форматом турніру.

На відміну від футболу, де європейський відбір – це група та, у разі 2 місця, два матчі плейоф, шлях до футзального чемпіонату світу значно довший.

Для того, аби умовна Естонія пройшла на головний турнір, їй необхідно подолати щонайменше три стадії кваліфікації: попередній етап, основний та елітраунд. Можливо навіть чотири, якщо в елітраунді фінішувати другими.

А так, система дуже проста.

Попередній етап долають 2 найкращі команди кожного квартету. З основного далі проходять переможці груп та 4 найкращі другі місця. З елітраунду напряму на ЧС вийдуть лише переможці груп. 4 найкращі збірні, що фінішують другими, гратимуть плейоф за право вийти на головний турнір.

Ми зараз на основному етапі - Україна потрапила до групи 9, де зіграє не лише проти Естонії, а й проти Словаччини. Відтак на команду Косенка чекатиме лише 4 поєдинки – по 2 з кожним із суперників.

Збірна України – з дебютантами і готова

Збірна України не збиралася з моменту програшу від Франції. Тому не дивно бачити нові імена у списку викликаних гравців – дебютантами стали голкіпер київського ХІТа Олександр Кравець та автор наразі єдиного покера у поточному сезоні чемпіонату України Вадим Данилюк із Сокола.

Окрім того, виклик отримав зірковий воротар Олександр Сухов, який влітку перейшов до чинного переможця Ліги чемпіонів Спортинга. І лідери чемпіона України ХІТа та зірковий десант з польського Євробуса.

Тобто склад виглядає максимально бойовим. Окремі втрати, як-от травмованого Андрія Мельника, принаймні на цьому рівні мають бути невідчутними. Все ж "синьо-жовті" – одна з найкращих збірних Європи, і повинні долати відбір надупевнено.

Команда зібралася тиждень тому, вже встигла провести спаринг, після якого головний тренер збірної Косенко сказав, що гравці готові до матчу проти Естонії.

"Мені сподобалась готовність гравців, і по грі, і по додаткових показниках. Я вважаю, що вони перебувають у гарному стані. Єдине, над чим ми зараз будемо працювати – це завершення, реалізація".

Збірна України з футзалу АФУ

Заявка збірної України

Воротарі: Олександр Сухов (Спортинг, Португалія), Юрій Савенко (СкайАп Київ), Олександр Кравець (ХІТ Київ).

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Владислав Первєєв (усі – ХІТ Київ), Назар Швед, Даниіл Абакшин, Ігор Корсун, Ростислав Семенченко (усі – Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обоє – Ураган), Микола Микитюк (Ноя, Іспанія), Мар'ян Масевич (СкайАп Київ), Вадим Данилюк (Сокіл Хмельницький).

Ложка дьогтю – реалізація

Однак є один момент, який дещо лякає перед стартом відбору – 16 жовтня підопічні Косенка не зуміли обіграти Латвію в товариському матчі. Вперше в історії "синьо-жовті" не перемогли цього суперника.

Водночас варто зауважити, що востаннє ми зустрічалися ще у далекому 2011 році, і з того часу латвійці серйозно додали. Навіть примудрилися вийти у плейоф на домашньому Євро-2026.

В чому причина? Сам Косенко казав, що треба працювати над реалізацією. За грою "синьо-жовті" суттєво переважали суперника, але рятував то голкіпер, то захисники виносили вже з порожніх воріт. Та Євгеній Жук навіть пенальті не забив!

Таке марнотратство моментів і лякає найбільше.

Водночас варто додати, що у спарингу перед командою в першу чергу стояла інша задача, про що говорив сам Олександр Косенко.

"Хороша команда, грали вдома, теж готуються до відбіркових матчів. Вийшов гарний матч. Так, ми не виграли, хоч і хотіли. Але головна ціль була іншою. Якби ми грали суто на результат, може щось було б інакше, але це вже таке, фантазії. У нас стояли інші задачі. Тому я задоволений спарингом, задоволений тією інформацією, що ми отримали. Ми проаналізуємо та будемо готуватися до відбіркових матчів. Бо головне завдання було – отримати інформацію для підготовки. Я думаю, що все поки нормально, готуємося до Естонії".

А ще лякає стан та форма окремих гравців. Владислав Первєєв минулого сезону став найкращим бомбардиром чемпіонату України, але цього сезону майже не забиває. Також низька результативність в Чернявського. Євгеній Жук має 4 голи, однак 3 з них були забиті в одному матчі проти Альянса.

Представники Урагана Петро Шотурма та Ілля Приходько переживають важкі часи з командою, здобувши лише одну перемогу за 7 матчів. та й ту в останньому турі перед збірною, проти кризового Атлетика.

А один з найкращих воротарів світу Олександр Сухов після переходу до Спортинга має значно менше ігрового часу – теж лише одного разу вийшов у основі команди, теж напередодні виклику до збірної.

Естонія вже переписала власну історію

Що ж до суперника, то естонці вже добилися найбільшого успіху в історії – до цього команда ще жодного разу не проходила навіть попередній етап кваліфікації чемпіонату світу, а зараз гратиме вже другий матч основного.

На попередньому етапі Естонія потрапила у групу F, де суперниками були Норвегія, Ізраїль та Греція – і не програла жодного матчу. Справедливості заради, варто додати, що й перемога була лише одна – над греками, які програли буквально всім.

Базовими клубами для національної команди є Таллінн Бункер Партнер (4 гравці) та Тарту Равенс Футзал (5 гравців). Таллінн цього сезону вже грав матчі Ліги чемпіонів, та навіть здобув одну перемогу, але не вийшов з групи.

Також відзначимо, що у заявці більшість футзалістів представляють місцевий чемпіонат. Лише Рауль Мянні, Роман Бажков та Мікко Матінаро представляють фінські клуби.

Збірна Естонії з футзалу Eesti Jalgpalli Liit

Заявка збірної Естонії

Воротарі: Марк Боскін (Таллінн Бункер Партнер), Ромет Сепп (Тарту Равенс Футзал), Майко Ріммель (СІК Хагалаз).

Універсали: Єліссей Захаров (Фенікс), Станіслав Гуссев (Сілла), Рауль Мянні, Роман Бажков (обидва – Кемі Футзал, Фінляндія), Денис Внуков, Едвін Стюф, Павел Рубель (усі – Таллінн Бункер Партнер), Маркус Локк, Нікіта Карасьов, Лехар Савікінк, Рауль Ребане (усі – Тарту Равенс Футзал), Мікко Матінаро (Тервакоскен Пато, Фінляндія), Мяртін Мянністе (Саку Спортінг).

Чого боятися Україні?

Емоцій.

Збірна Естонії гратиме вперше в основному етапі відбору, гратиме вдома, гратиме на тлі поразки 1:4 від Словаччини. Тому розумітиме – аби вийти на чемпіонат світу необхідно набирати очки.

"Естонці гратимуть вдома, на емоціях, вперше – і це їхній головний двигун. Зараз вони грали зі Словаччиною, програли 1:4, тому розуміють, що їм потрібні залікові бали аби пройти далі. Думаю, що естонці будуть докладати максимум зусиль, аби зробити це. В цьому найбільша для нас загроза. Ми маємо правильно сприйняти це все, з холодною головою. Думаю, менше буде саме тактичної складової в цій грі, а буде саме емоція, саме жага, боротьба. І саме за рахунок цього вони й спробують здобути результат. Ми маємо це правильно сприйняти та довести, що ми фаворити. Саме в грі, а не на словах", – каже Косенко.

Однак ці ж емоції не допомогли естонцям у попередньому матчі. Тому втрата очок з боку України буде провалом. Особливо враховуючи те, що на минулому чемпіонаті світу "синьо-жовті" здобули бронзові медалі.

Збірна України з футзалу з бронзовими медалями на ЧС-2024 Асоціація футзалу України

Де дивитися Естонія – Україна

Зустріч, яка розпочнеться 20 жовтня о 19:00 за київським часом, у прямому ефірі можна буде переглянути на платформі Київстар ТВ.

Також "Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію поєдинку.