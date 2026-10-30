Після першої гри ще довго не міг заснути: капітан Атлетика Васильєв – про дебют в ЛЧ та боротьбу за плейоф

Капітан дніпровського Атлетик Футзал Владислав Васильєв у коментарі "Чемпіону" поділився своїми емоціями від дебютного виступу в Лізі чемпіонів.

Універсал розповів, що після першої гри проти чеського Хрудіма (3:3) ще довго не міг заснути.

"Грати в Лізі чемпіонів – це неймовірне відчуття, яке неможливо описати. Коли забив свій перший гол, всередині були шалені емоції, ейфорія. Напевно, після першої гри ще довго не міг заснути".

Васильєв задоволений результатом у грі проти Хрудіма, адже, за його словами, гра була рівною. Капітан подякував команді за те, що вона не здалася після другого та третього пропущеного голу.

"Загалом, так, я задоволений тим, як складалася гра, адже вона була 50/50. Хочу подякувати команді за те, що після важких другого та третього голів ми не опустили руки, змогли відігратися й продовжували грати, намагаючись перемогти".

Вже у наступній грі Атлетик зустрічався з австрійським Атлетиком та здобув першу в історії перемогу в Лізі чемпіонів. Васильєв поділився емоціями після історичного успіху.

"Емоції після переможної гри були чудові, але наразі ця перемога ще нічого не означає. Потрібно зробити останній крок, викласти всі свої сили на максимум у заключній грі. В цілому задоволений самовіддачею та як команда грає та відає всі сили для перемоги. Трошки пораділи й поїхали відпочивати, якщо коротко".

В останньому турі групи Атлетик зіграє проти сербської Лозниці. Наразі українці претендують на перше місце квартету – єдине прохідне у плейоф. Суперником за лідерство є Хрудім, який наразі випереджає "атлетів" за різницею забитих і пропущених голів.

"Гра з Лозницею буде цікавою, але багато що залежатиме від матчу Граца та Хрудіма. Ми будемо грати тільки на перемогу. Віримо, що для нас усе складеться дуже позитивно і ми порадуємо наших уболівальників із Дніпра та всю Україну", – сказав наостанок Васильєв.

Також від України в ЛЧ виступає київський ХІТ. Підопічні Сергія Журби у стартовому матчі сенсаційно зіграли внічию з лісабонською Бенфікою з рахунком 4:4.

Після того "кабельники" обіграли господарів майданчика нідерландський Тайгерс Рурмонд та достроково гарантували собі вихід у плейоф.