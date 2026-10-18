В цьому найбільша для нас загроза: Косенко – про майбутній матч відбору на ЧС проти Естонії та спаринг з Латвією

20 жовтня збірна України з футзалу зіграє перший офіційний матч за понад 8 місяців. У першому поєдинку кваліфікації чемпіонату світу 2028 українці зустрінуться з Естонією.

Востаннє команда Олександра Косенка грала в офіційній зустрічі ще 31 січня проти Франції, у чвертьфіналі чемпіонату Європи, де поступилася в овертаймі. І відтоді не збиралася жодного разу – лише напередодні провела товариський матч проти Латвії, у якому розписала мирову 2:2.

Чемпіон поспілкувався з головним тренером збірної України. Олександр Косенко оцінив спаринг з латвійцями, поділився враженнями від дебюту Олександра Кравця та Вадима Данилюка та пояснив, чого варто остерігатися у грі проти Естонії.

– З одного боку – товариський матч, з іншого – все ж від нашої збірної завжди очікують перемог. Що не вдалося у грі проти Латвії та як ви оцінюєте цей спаринг?

– Загалом позитивно оцінюю. Хороша гра, хороший суперник – зараз збірна Латвії не та, що була навіть 3-4 роки тому. Прийшов гарний тренер, італієць, який організував їх. У них з'явилися гравці досить непоганого рівня, які грають в Італії, Бельгії, Польщі. І на Євро вони недарма вийшли з групи та програли лише у чвертьфіналі.

Хороша команда, грали вдома, теж готуються до відбіркових матчів. Вийшов гарний матч. Так, ми не виграли, хоч і хотіли. Але головна ціль була іншою. Якби ми грали суто на результат, може щось було б інакше, але це вже таке, фантазії. У нас стояли інші задачі.

Тому я задоволений спарингом, задоволений тією інформацією, що ми отримали. Ми проаналізуємо та будемо готуватися до відбіркових матчів. Бо головне завдання було – отримати інформацію для підготовки. Я думаю, що все поки нормально, готуємося до Естонії.

– Наскільки команда готова до поєдинку проти естонців?

– Мені сподобалась готовність гравців, і по грі, і по додаткових показниках. Я вважаю, що вони перебувають у гарному стані. Єдине, над чим ми зараз будемо працювати – це завершення, реалізація.

Скажімо так, моменти 10-12 метрів, штрафного майданчику – до цієї позначки, на мою думку, ми добре все робили. Але трохи треба ще пропрацювати деякі моменти щодо завершення.

– Проти латвійців за команду дебютували Кравець та Данилюк. Як вам їхня перша гра за збірну?

– По першій грі – непогане враження. Зрозуміло, що хвилювалися хлопці, це нормально. Тому й не зіграли на всі свої можливості, деякі речі їм заважали: те, що вони вперше у збірній, те, що нові взаємовідносини, хвилювання. Ми все це розуміємо.

Все нормально, подивилися, поспілкувалися. Для того і потрібні такі матчі, щоб ми постійно давали можливість проявити себе новим гравцям, відчути атмосферу збірної, відчути те, що відбувається тут, зрозуміти це. Це нормальний процес, який триває.

Вважаю, немає нічого такого, що б можна було зауважити, що щось не так. Готуємось до Естонії.

Олександр Кравець ФК ХІТ

– Думаю, ви вже почали розбирати суперника. В чому сила Естонії та чого або кого варто остерігатися нашій команді?

– Естонія вперше в історії пробилася в основний раунд відбору, для них це неабиякий успіх. Я думаю, що в цьому і найголовніша загроза для нас. Те, що вони зараз на емоціях, на ейфорії. А так – хороша команда, яка здобула можливість грати в основному раунді.

Естонці гратимуть вдома, на емоціях, вперше – і це їхній головний двигун. Зараз вони грали зі Словаччиною, програли 1:4, тому розуміють, що їм потрібні залікові бали аби пройти далі. Думаю, що естонці будуть докладати максимум зусиль, аби зробити це. В цьому найбільша для нас загроза.

Ми маємо правильно сприйняти це все, з холодною головою. Думаю, менше буде саме тактичної складової в цій грі, а буде саме емоція, саме жага, боротьба. І саме за рахунок цього вони й спробують здобути результат. Ми маємо це правильно сприйняти та довести, що ми фаворити. Саме в грі, а не на словах.