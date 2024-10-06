Капітан збірної Франції: Україна провела дуже чудовий матч

Капітан збірної Франції з футзалу Кевін Рамірес прокоментував поразку від України (1:7) у матчі бронзового фіналу ЧС-2024.

Слова футзаліста цитує Lequipe.fr.

"Я вітаю Україну, яка провела дуже хороший матч і турнір. Ця поразка нічого не забирає у нашого чудового чемпіонату світу. Ми дуже розчаровані, але ми повинні відновитися. Ми без медалі, але, мабуть, цього вечора ми її не заслужили. У нас були дуже хороші моменти, деякі менш хороші, але дякую всім, хто слідкував за нами. Сподіваємося, що дисципліна у команді буде зростати", – сказав Рамірес.

Варто зазначити, що для збірної Франції 4 – справжній успіх. "Ле бле" вперше в історії приймали участь у чемпіонаті світу з футзалу.

Україна вдруге в історії зіграла в бронзовому фіналі Мундіалю. У 1996 році наша збірна, в складі якої грав нинішній головний тренер Олександр Косенко, поступилася в матчі за 3 місце команді Росії – 2:3.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).