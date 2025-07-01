Бідний – про бойкот збірної України Євро-2026: Ми будемо опиратися виключно на інтереси України

Тема участі збірної України з футзалу на чемпіонаті Європи 2026 року є доволі болючою. Головною проблемою є команда Білорусі, яка також пройшла відбір на цей турнір. Тому "синьо-жовті" можуть не взяти участі в Євро.

Позиція України зрозуміла: ми не можемо змагатися на турнірі, де країна-агресор виступає під власним прапором. І з огляду на позицію країн, що мали приймати чемпіонат Європи (Литва та Латвія), у нас були великі шанси, щоб досягти успіху в перемовинах. Адже ці країни відмовились приймати білоруську команду на своїй території.

Але нещодавні новини пригнічують. УЄФА вирішила додати до господарів турніру Словенію. Чемпіон поспілкувався з Міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, щоб зрозуміти, як Україна діятиме за нових обставин.

– Офіційна позиція полягає в тому, що ми, на мою думку, ще не вичерпали всіх дипломатичних інструментів впливу на зазначену ситуацію. І будемо продовжувати вживати заходів далі. Контактувати з нашими дипломатичними установами через Міністерство закордонних справ. Будемо працювати та все ж таки намагатися переконати міжнародну федерацію.

Ну і, звісно, будь-які рішення будуть прийматися виключно з огляду на інтереси України та репрезентації на міжнародному рівні в найбільш сильній позиції. В нас ще достатньо часу, для того, щоб поборотися. Більшого я вам не скажу. Зараз ще немає більшої конкретики.

– Можливо є кінцева дата, до якої потрібно ухвалити рішення?

– Як ми говорили перед Олімпійськими іграми, все стане відомо на параді, коли команди вийдуть. Якщо ви там побачите прапор України, то ми ухвалили таке рішення. Тобто я маю на увазі, що кінцевої дати тут ніякої немає. І ми будемо опиратися виключно на інтереси України. Тобто тут ми не вважаємо себе нічим обмеженими.

– Ми працюємо над тим, щоб Білорусь саме не брала участь в Євро-2026, чи нам підійде, якщо вона виступатиме під нейтральним прапором?

– Звичайно, нам би хотілося, щоб ні Білорусь, ні Росія взагалі не були допущені до будь-яких міжнародних змагань. Сьогодні ми робимо все задля цього. Але, з огляду на позицію МОК (Міжнародного олімпійського комітету), як головної інституції, більш реалістичною виглядає перспектива виступу під нейтральними прапорами. Хоча, повторюся, ми наполягаємо на тому, що взагалі не можна давати арену для виправдовування воєнного злочину.

Як відомо, збірна України з футзалу вперше в історії завершила кваліфікацію чемпіонату Європи, набравши максимальну кількість очок. Українці перемогли у всіх 6 поєдинках відбору із загальним рахунком 37:5 та впевнено кваліфікувалися на Євро-2026

Підопічні Олександра Косенка у матчі 6 туру розібралися з Румунією (3:1), а кількома днями раніше знищили збірну Кіпру, забивши суперникам 11 м'ячів. До цього українці декласували Німеччину (9:0), також був розгром над Кіпром (7:0) і звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Нагадаємо, чемпіонат Європи пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.