FIDE скасувала всі обмеження проти Білоруської шахової федерац

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) зняла всі обмеження з Білоруської шахової федерації (БШФ) та допустила її спортсменів до участі у змаганнях під національним прапором та гімном.

Про це йдеться в заяві організації.

Підставою для цього стала позиція Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 6–7 травня 2026 року. У МОК заявили про відмову від рекомендацій щодо обмеження участі білоруських атлетів та національних команд у міжнародних турнірах, наголосивши, що права спортсменів не повинні залежати від політичних дій урядів їхніх країн.

Відповідно до цієї рекомендації Рада FIDE вирішила повністю зняти всі обмеження, які раніше застосовувалися до Білоруської шахової федерації.

У результаті білоруські шахісти та офіційні збірні братимуть участь у змаганнях FIDE під національним прапором Білорусі. Першими великими світовими турнірами FIDE, на яких Білорусь змагатиметься під своїм національним прапором, стануть Шахова олімпіада FIDE для людей з інвалідністю 2026 року та Шахова олімпіада FIDE 2026 року,

Нагадаємо, раніше тренери збірних України визначилися зі складами національних команд на Олімпіаду.