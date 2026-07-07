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Міністр спорту Італії виступив проти участі російських гімнастів у Кубку світу під своїм прапором

Олег Дідух — 7 липня 2026, 16:49
Міністр спорту Італії виступив проти участі російських гімнастів у Кубку світу під своїм прапором

Міністр спорту Італії Андреа Абоді виступив проти виступу російських і білоруських гімнастів у етапі Кубку світу в Мілані під своїми прапорами. Він вважає, що до завершення війни участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях доречна лише в нейтральному статусі.

Про це повідомляє пресслужба Української федерації гімнастики.

Фінальний етап Кубку світу з художньої гімнастики відбудеться з 10 до 12 липня в Мілані. У травні поточного року World Gymnastics зняла з Росії та Білорусі всі санкції, які були накладені після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Попри скасування обмежень, наприкінці червня мер Клуж-Напоки (Румунія) Еміль Бок заборонив використання прапору та гімну Росії на Кубку світового виклику, який приймало місто. На знак протесту росіяни пропустили змагання.

Тепер аналогічна ситуація може трапитися в Мілані, якщо організатори змагань підтримають позицію Абоді.

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