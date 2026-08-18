IBU не допустить росіян до міжнародних змагань у сезоні-2026/27

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) залишив у силі санкції проти Росії та Білорусії, накладені на них в 2022 році через повномасшатабне вторгнення в Україну.

Про це повідомив керівник пресслужби Союзу біатлоністів Росії Сергій Авер'янов.

Напередодні вересневого Конгресу IBU в Берхтесгадені в організації повідомили про те, що червні та липні росіяни та білоруси зверталися з запитами щодо перегляду накладених на них санкцій. Проте IBU ці запити відхилив і на вересневому Конгерсі питання повернення росіян і білорусів навіть не розглядатиметься.

Таке рішення організація обгрунтувала тим, що ні Росія, ні Білорусь не виконали умов для скасування їхнього відсторонення від міжнародних змагань. Цими вимогами є дистанціювання від війти проти України та незалученість спортсменів і офіційних осіб до війни в України.

Таким чином, відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань залишиться чинним. Зазначимо, що в статусі IBU не передбачений механізм участі в змаганнях у нейтральному статусі, тому такий проміжний варіант часткового скасування санкцій, що активно застосовується в інших видах спорту, в біатлоні юридично неможливий.

Нагадаємо, що 7 травня 2026 року Виконавчий комітет МОК рекомендував зняти всі обмеження з білоруських спортсменів та дозволити їм брати участь в офіційних міжнародних змаганнях під державним прапором, гімном та іншою національною символікою.