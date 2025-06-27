УЄФА внесла зміни у список господарів Євро-2026 через Білорусь

УЄФА додала Словенію до списку господарів фінальної частини чемпіонату Європи-2026 з футзалу. Також континентальна першість відбудеться у Литві та Латвії.

Про це йдеться на сайті організації.

Після завершення основного раунду кваліфікації Євро-2026 з футзалу у квітні, Білорусь отримала пряму кваліфікацію до фінального турніру. На це відреагували господарки турніру - Латвія та Литва, які відмовились приймати білоруську команду на своїй території.

У зв'язку з цим в УЄФА прийняли рішення додати третю країну-господарку, якою стала Словенія.

Після перерозподілу УЄФА визначились місця матчів фінальної частини Євро-2026:

Група А: Латвія, Рига, + один чвертьфінальний матч

Група В: Литва, Каунас + один чвертьфінальний матч

Група С та Група D: Любляна, Словенія + два чвертьфінальні матчі

Півфінал, матч за третє місце та фінал чемпіонату Європи-2026 з футзалу також відбудуться у Любляні.

Як відомо, збірна України з футзалу вперше в історії завершила кваліфікацію чемпіонату Європи, набравши максимальну кількість очок. Українці перемогли у всіх 6 поєдинках відбору із загальним рахунком 37:5 та впевнено кваліфікувалися на Євро-2026. При чому це сталося достроково.

Підопічні Олександра Косенка у матчі 6 туру розібралися з Румунією (3:1), а кількома днями раніше знищили збірну Кіпру, забивши суперникам 11 м'ячів. До цього українці декласували Німеччину (9:0), також був розгром над Кіпром (7:0) і звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Нагадаємо, чемпіонат Європи пройде з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Це буде другий футзальний Євро за участю 16 збірних.