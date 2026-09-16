УЄФА дозволив білоруським юнацьким командам виступати у російському чемпіонаті – представник АБФФ
Андрей Васілєвіч
АБФФ
Перший заступник голови Асоціації білоруської федерації футболу (АБФФ) Андрей Васілєвіч заявив, що УЄФА надав дозвіл юнацьким командам Білорусі виступати з сезону-27/28 у Юнацькій футбольній лізі (ЮФЛ) РФ.
Його слова передає російське видання РІА.
"Виконком УЄФА дозволив юнацьким білоруським командам брати участь у ЮФЛ з сезону-2027/28".
Як зазначається, в ЮФЛ мають право грати футболісти віком від 15 до 17 років.
Зауважимо, що Росію відсторонили від міжнародного футболу ще у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Влітку цього року УЄФА продовжив дію санкцій на російські команди протягом сезону-26/27.
Водночас білоруським командам наразі дозволено брати участь у змаганнях на міжнародній арені, окрім матчів з українськими клубами та збірними.