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УЄФА дозволив білоруським юнацьким командам виступати у російському чемпіонаті – представник АБФФ

Микола Літвінов — 16 вересня 2026, 21:52
УЄФА дозволив білоруським юнацьким командам виступати у російському чемпіонаті – представник АБФФ
Андрей Васілєвіч
АБФФ

Перший заступник голови Асоціації білоруської федерації футболу (АБФФ) Андрей Васілєвіч заявив, що УЄФА надав дозвіл юнацьким командам Білорусі виступати з сезону-27/28 у Юнацькій футбольній лізі (ЮФЛ) РФ.

Його слова передає російське видання РІА.

"Виконком УЄФА дозволив юнацьким білоруським командам брати участь у ЮФЛ з сезону-2027/28". 

Як зазначається, в ЮФЛ мають право грати футболісти віком від 15 до 17 років. 

Зауважимо, що Росію відсторонили від міжнародного футболу ще у 2022 році  після початку повномасштабного вторгнення. Влітку цього року УЄФА продовжив дію санкцій на російські команди протягом сезону-26/27. 

Водночас білоруським командам наразі дозволено брати участь у змаганнях на міжнародній арені, окрім матчів з українськими клубами та збірними. 

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