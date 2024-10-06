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Україна зіграє проти Франції у матчі за третє місце чемпіонату світу 2024

Андрій Яросименко — 6 жовтня, 07:19
Україна зіграє проти Франції у матчі за третє місце чемпіонату світу 2024
Збірна України з футзалу
ФІФА

Сьогодні, 6 жовтня, збірна України з футзалу проведе матч за третє місце чемпіонату світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Франції.

Поєдинок, у якому визначиться бронзовий призер турніру, відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за Києвом.

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Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У плейоф "синьо-жовті" стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, залишивши за бортом турніру команду Венесуели (9:4). За крок до фіналу підопічні Косенка поступилися п'ятиразовим чемпіонам світу – бразильцям (2:3).

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