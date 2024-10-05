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ЧС з футзалу: перемогти Францію та здобути історичні медалі

Кирило Стадниченко — 5 жовтня, 17:00
ЧС з футзалу: перемогти Францію та здобути історичні медалі

У неділю, 6 жовтня, відбудуться матч за 3-е місце та фінал чемпіонату світу з футзалу.

У грі за бронзові медалі збірна України протистоятиме команді Франції, а в головному фіналі зійдуться збірні Аргентини та Бразилії.

ЧС-2024. Бронзовий фінал. Україна – Франція: онлайн-трансляція

Найкращим результатом збірної України в історії виступів на ЧС залишається 4 місце у турнірі 1996 року. І на нинішньому Мундіалі наша команда може оновити це досягнення – уперше здобути медалі світової першості.

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За крок від сенсації

Нашій команді лише трохи не пощастило опинитися у головному фіналі. У середу відбувся півфінал Україна – Бразилія, який попри численні прогнози не на користь українських футзалістів ледь не завершився сенсацією.

Україна – Бразилія

Україна – Бразилія

АФУ

Українці обрали оптимальну тактику на матч, побудовану на швидких переміщеннях після втрати м'яча бразильцями. І вона давала свої плоди. Наші гравці вели рівну боротьбу з титулованими суперниками, а на 18-й хвилині Ігор Чернявський відкрив рахунок у грі. Але на початку тайму стався збій у грі й протягом двох хвилин суперник зрівняв рахунок, а потім і вийшов вперед. При цьому зрівняти рахунок бразильцям допоміг Ростислав Семенченко, який відзначився автоголом на 21-й хвилині. А вже на 22-й Дієго вивів бразильців уперед.

Однак ще до середини другого тайму, на 29-й хвилині, Ігор Корсун зрівняв рахунок. Після чого пішла гостра гра з небезпечними моментами, в якій українці ні в чому не поступалися супернику. Ба більше, наша команда мала більше реальних моментів для того, щоб забити переможний гол. Досить пригадати удари в штангу українськими гравцями.

Фатальною для збірної України стала 36 хвилина і порушення правил Мельником на чужій половині поля, після чого був 10-метровий пенальті (це був уже шостий фол нашої команди). У запалі боротьби Мельник, мабуть, просто забув про те, що команда вже має п'ять фолів і пішов у боротьбу, якої можна було уникнути. Як наслідок, Дієго завдав вирішального та переможного для бразильців удару – 2:3.

Вже після гри суперник високо оцінив рівень майстерності збірної України:

"Україна має відмінну команду. У нас до цього матчу на турнірі проблем не було, але ми показали, що можемо справлятися з труднощами, коли вони з'являються. Було дуже важко, коли суперник вийшов вперед, але ми все ж таки виявилися сильнішими та зіграємо у фіналі", – сказав Дієго.
Збірна України після поразки від Бразилії

Збірна України після поразки від Бразилії

АФУ

"Сподіваюся, скористаємося шансом цього разу"

Головний тренер збірної України Олександр Косенко перед заключною грою на ЧС-2024 зазначив:

"У нас колись був шанс. Тоді (1996 року) не здобули медалі. Сподіваюся, ми скористаємося шансом цього разу. Сподіваюся, наші гравці добре відновляться. Думаю, кожен із хлопців хоче з позитивними емоціями повернутися на батьківщину, завоювавши бронзові медалі.

Дуже прикро програвати в матчах, де ми, на мою думку, були не слабшими, а моментами виглядали навіть краще за бразильців. Вони виклалися на всі сто відсотків. Якби все ж забили, то могли б розраховувати на перемогу. Але, на жаль, дуже прикро, вони віддали все".

Дебютанти – у топ-4

На відміну від української команди, яка регулярно виступає на європейських та світових першостях, будучи дворазовим віце-чемпіоном Європи, збірна Франції – дебютант чемпіонатів світу. А на європейській першості команда дебютувала у 2018-му, посівши 10-те місце. Більше того, 2022-го французи не потрапили до учасників футзального Євро і нинішній турнір є, по суті, другим великим змаганням в історії збірної країни.

Збірна Франції

Збірна Франції

АФУ

І сказати, що вихід збірної Франції до півфіналу є сенсацією – не сказати нічого. Це супер сенсація, навіть при тому, що команда Франції зараз займає найвище 10-е місце в рейтингу ФІФА.

По-перше, вище за неї перебуває 8 команд, крім Росії, якій заборонено виступати на чемпіонатах світу та Європи. По-друге, нижче в рейтингу знаходяться низка команд із значно гучнішою історією виступів на Євро та ЧС, та ж збірна України. І по-третє, здається, самі французи перед стартом чемпіонату вважали за благо вихід команди у плей-офф, не більше. І навіть вихід до чвертьфіналу вже розглядався як чудовий результат для дебютанта ЧС.

Цьогорічний турнір підопічні Рафаеля Рейно розпочали з перемоги у групі над командами Гватемали (6:3) та Венесуели (7:3), після чого поступилися Ірану (1:4). Зайнявши 2-е місце у Групі F, у 1/8 фіналу французи здолали Таїланд (5:2), а у чвертьфіналі – Парагвай (2:1).

Слід зазначити, що французам відверто пощастило з жеребом. З суперників по групі сильнішим був лише Іран (4-й у світовому рейтингу), а у плей-офф – Таїланд, який є сусідом французів у рейтингу (9). Але, з іншого боку, у півфіналі проти Аргентини французи дали такий самий бій супернику, як і українці. При тому що збірна Аргентини грала у фіналах попередніх двох ЧС. У 2016-му році американська команда стала чемпіоном, а в 2021-му поступилася у вирішальному матчі збірної Португалії.

Аргентинці двічі виходили вперед, але обидва рази французи зрівнювали рахунок. Аррієта відкрив рахунок на 3-й хвилині, але вже за три хвилини зусиллями Менедеса французи відігралися. На 8-й хвилині знову вивів вперед південноамериканців Клаудіньо, але на 25-й хвилині рахунок знову став рівним – забив Туре. І все ж останнє слово залишилося за аргентинцями - на 37-й хвилині Аррієта оформив дубль, ті ж 3; 2, що і в нашому півфіналі.

Цікаво, що найбільшою поразкою в історії збірної Франції є програш від команди України. У далекому 2000 році, в товариському матчі в Любляні (Словенія) наша команда розгромила французів з рахунком 12:0.

Абакшин – серед найкращих асистентів

Не можна не відзначити окремо й одного з лідерів нашої команди Данила Абакшина, який може завершити турнір як найкращий асистент. На цей момент Абакшин зробив 5 результативних передач і поступається тільки французу Абдессамаду Мохаммеду, який має 6 асистів.

Данило Абакшин

Данило Абакшин

АФУ

Абакшина має всі можливості завершити цю, поки що заочну суперечку з Мохаммедом, на свою користь уже у очному протистоянні. Другим найкращим асистентом у збірній України є Ігор Чернявський (3).

Також Абакшин разом з Ігорем Корсуном є найкращим бомбардиром команди на турнірі – по 4 голи. Але до лідерів за цим показником їм далеко. 10 голів у бразильця Марселя, по 7 – у аргентинців Аррієти та Бранді, 6 – у іранця Агапура, по п'ять голів ще у чотирьох гравців.

У фіналі – латиноамериканське класико

Зрештою, у головному фіналі чемпіонату світу зійдуться збірні Аргентини та Бразилії. Матч між командами цих двох країн у футболі прийнято називати американським класиком. Тепер він дійшов і до футзалу, до фіналу світової першості.

П'ятиразові чемпіони з Бразилії востаннє вигравали титул ще 2012 року. На той момент це була п'ята перемога в п'яти чемпіонатах світу в історії, проведених на той час. Тоді бразильці взагалі не мали конкурентів на світовій арені...

Символічно, що саме збірна Аргентини перервала гегемонію Бразилії, ставши переможцем 6-го чемпіонату світу в історії у 2016 році. А через п'ять років, у Литві 2021-го (турнір було перенесено на рік через коронавірус) вже програли аргентинці, поступившись титулом чемпіона збірної Португалії.

Збірна Бразилії сповнена рішучості повернути собі титул чемпіона. Тут і зараз. Що підтверджує і відмінна ігрова та фізична форма команди, яка мала проблеми лише у півфіналі з українцями, та становище у рейтингу ФІФА (Бразилія – 1-а, а Аргентина – 5-а), і, зрештою, ставки букмекерів.

Букмекери – за Україну

Букмекери вже виставили коефіцієнти на матч Україна – Франція. Фаворитами матчу є "синьо-жовті". Коефіцієнт на перемогу в основний час України – 2.11, на Францію – 2.52, а на нічию – 5.00.

На загальний успіх України (з огляду на серію пенальті) коефіцієнт становить 1.74, на Францію – 2.01.

Щодо фіналу, то тут явним фаворитом вважається збірна Бразилії.

На перемогу пентакампеонів у час ставки приймаються з розрахунку 1,48 до 1, тоді як успіх аргентинців – 4,95 до 1, але в перемогу Аргентини – 5,10.

На загальний успіх Бразилії ставки приймаються з коефіцієнтом 1,30, але в Аргентину – 3,35.

Де дивитись?

Матчі чемпіонату світу з футзалу на території України транслює телеканал "Суспільне Спорт", а також регіональні телеканали "Суспільного". У неділю вони покажуть обидва матчі – за 3 місце та фінал. Також матчі ЧС можна побачити в інтернеті - на сайті каналу "Суспільне Спорт".

Початок гри Україна – Франція (за 3 місце) о 15.30 за київським часом. Фінал Бразилія – Аргентина розпочнеться о 18.00 за Києвом.

Збірна України з футзалу Олександр Косенко Чемпіонат світу з футзалу-2024 Данило Абакшин