ЧС з футзалу: перемогти Францію та здобути історичні медалі

У неділю, 6 жовтня, відбудуться матч за 3-е місце та фінал чемпіонату світу з футзалу.

У грі за бронзові медалі збірна України протистоятиме команді Франції, а в головному фіналі зійдуться збірні Аргентини та Бразилії.

ЧС-2024. Бронзовий фінал. Україна – Франція: онлайн-трансляція

Найкращим результатом збірної України в історії виступів на ЧС залишається 4 місце у турнірі 1996 року. І на нинішньому Мундіалі наша команда може оновити це досягнення – уперше здобути медалі світової першості.

За крок від сенсації

Нашій команді лише трохи не пощастило опинитися у головному фіналі. У середу відбувся півфінал Україна – Бразилія, який попри численні прогнози не на користь українських футзалістів ледь не завершився сенсацією.

Україна – Бразилія АФУ

Українці обрали оптимальну тактику на матч, побудовану на швидких переміщеннях після втрати м'яча бразильцями. І вона давала свої плоди. Наші гравці вели рівну боротьбу з титулованими суперниками, а на 18-й хвилині Ігор Чернявський відкрив рахунок у грі. Але на початку тайму стався збій у грі й протягом двох хвилин суперник зрівняв рахунок, а потім і вийшов вперед. При цьому зрівняти рахунок бразильцям допоміг Ростислав Семенченко, який відзначився автоголом на 21-й хвилині. А вже на 22-й Дієго вивів бразильців уперед.

Однак ще до середини другого тайму, на 29-й хвилині, Ігор Корсун зрівняв рахунок. Після чого пішла гостра гра з небезпечними моментами, в якій українці ні в чому не поступалися супернику. Ба більше, наша команда мала більше реальних моментів для того, щоб забити переможний гол. Досить пригадати удари в штангу українськими гравцями.

Фатальною для збірної України стала 36 хвилина і порушення правил Мельником на чужій половині поля, після чого був 10-метровий пенальті (це був уже шостий фол нашої команди). У запалі боротьби Мельник, мабуть, просто забув про те, що команда вже має п'ять фолів і пішов у боротьбу, якої можна було уникнути. Як наслідок, Дієго завдав вирішального та переможного для бразильців удару – 2:3.

Вже після гри суперник високо оцінив рівень майстерності збірної України:

"Україна має відмінну команду. У нас до цього матчу на турнірі проблем не було, але ми показали, що можемо справлятися з труднощами, коли вони з'являються. Було дуже важко, коли суперник вийшов вперед, але ми все ж таки виявилися сильнішими та зіграємо у фіналі", – сказав Дієго.

Збірна України після поразки від Бразилії АФУ

"Сподіваюся, скористаємося шансом цього разу"

Головний тренер збірної України Олександр Косенко перед заключною грою на ЧС-2024 зазначив:

"У нас колись був шанс. Тоді (1996 року) не здобули медалі. Сподіваюся, ми скористаємося шансом цього разу. Сподіваюся, наші гравці добре відновляться. Думаю, кожен із хлопців хоче з позитивними емоціями повернутися на батьківщину, завоювавши бронзові медалі. Дуже прикро програвати в матчах, де ми, на мою думку, були не слабшими, а моментами виглядали навіть краще за бразильців. Вони виклалися на всі сто відсотків. Якби все ж забили, то могли б розраховувати на перемогу. Але, на жаль, дуже прикро, вони віддали все".

Дебютанти – у топ-4

На відміну від української команди, яка регулярно виступає на європейських та світових першостях, будучи дворазовим віце-чемпіоном Європи, збірна Франції – дебютант чемпіонатів світу. А на європейській першості команда дебютувала у 2018-му, посівши 10-те місце. Більше того, 2022-го французи не потрапили до учасників футзального Євро і нинішній турнір є, по суті, другим великим змаганням в історії збірної країни.

Збірна Франції АФУ

І сказати, що вихід збірної Франції до півфіналу є сенсацією – не сказати нічого. Це супер сенсація, навіть при тому, що команда Франції зараз займає найвище 10-е місце в рейтингу ФІФА.

По-перше, вище за неї перебуває 8 команд, крім Росії, якій заборонено виступати на чемпіонатах світу та Європи. По-друге, нижче в рейтингу знаходяться низка команд із значно гучнішою історією виступів на Євро та ЧС, та ж збірна України. І по-третє, здається, самі французи перед стартом чемпіонату вважали за благо вихід команди у плей-офф, не більше. І навіть вихід до чвертьфіналу вже розглядався як чудовий результат для дебютанта ЧС.

Цьогорічний турнір підопічні Рафаеля Рейно розпочали з перемоги у групі над командами Гватемали (6:3) та Венесуели (7:3), після чого поступилися Ірану (1:4). Зайнявши 2-е місце у Групі F, у 1/8 фіналу французи здолали Таїланд (5:2), а у чвертьфіналі – Парагвай (2:1).

Слід зазначити, що французам відверто пощастило з жеребом. З суперників по групі сильнішим був лише Іран (4-й у світовому рейтингу), а у плей-офф – Таїланд, який є сусідом французів у рейтингу (9). Але, з іншого боку, у півфіналі проти Аргентини французи дали такий самий бій супернику, як і українці. При тому що збірна Аргентини грала у фіналах попередніх двох ЧС. У 2016-му році американська команда стала чемпіоном, а в 2021-му поступилася у вирішальному матчі збірної Португалії.

Аргентинці двічі виходили вперед, але обидва рази французи зрівнювали рахунок. Аррієта відкрив рахунок на 3-й хвилині, але вже за три хвилини зусиллями Менедеса французи відігралися. На 8-й хвилині знову вивів вперед південноамериканців Клаудіньо, але на 25-й хвилині рахунок знову став рівним – забив Туре. І все ж останнє слово залишилося за аргентинцями - на 37-й хвилині Аррієта оформив дубль, ті ж 3; 2, що і в нашому півфіналі.

Цікаво, що найбільшою поразкою в історії збірної Франції є програш від команди України. У далекому 2000 році, в товариському матчі в Любляні (Словенія) наша команда розгромила французів з рахунком 12:0.

Абакшин – серед найкращих асистентів

Не можна не відзначити окремо й одного з лідерів нашої команди Данила Абакшина, який може завершити турнір як найкращий асистент. На цей момент Абакшин зробив 5 результативних передач і поступається тільки французу Абдессамаду Мохаммеду, який має 6 асистів.

Данило Абакшин АФУ

Абакшина має всі можливості завершити цю, поки що заочну суперечку з Мохаммедом, на свою користь уже у очному протистоянні. Другим найкращим асистентом у збірній України є Ігор Чернявський (3).

Також Абакшин разом з Ігорем Корсуном є найкращим бомбардиром команди на турнірі – по 4 голи. Але до лідерів за цим показником їм далеко. 10 голів у бразильця Марселя, по 7 – у аргентинців Аррієти та Бранді, 6 – у іранця Агапура, по п'ять голів ще у чотирьох гравців.

У фіналі – латиноамериканське класико

Зрештою, у головному фіналі чемпіонату світу зійдуться збірні Аргентини та Бразилії. Матч між командами цих двох країн у футболі прийнято називати американським класиком. Тепер він дійшов і до футзалу, до фіналу світової першості.

П'ятиразові чемпіони з Бразилії востаннє вигравали титул ще 2012 року. На той момент це була п'ята перемога в п'яти чемпіонатах світу в історії, проведених на той час. Тоді бразильці взагалі не мали конкурентів на світовій арені...

Символічно, що саме збірна Аргентини перервала гегемонію Бразилії, ставши переможцем 6-го чемпіонату світу в історії у 2016 році. А через п'ять років, у Литві 2021-го (турнір було перенесено на рік через коронавірус) вже програли аргентинці, поступившись титулом чемпіона збірної Португалії.

Збірна Бразилії сповнена рішучості повернути собі титул чемпіона. Тут і зараз. Що підтверджує і відмінна ігрова та фізична форма команди, яка мала проблеми лише у півфіналі з українцями, та становище у рейтингу ФІФА (Бразилія – 1-а, а Аргентина – 5-а), і, зрештою, ставки букмекерів.

Букмекери – за Україну

Букмекери вже виставили коефіцієнти на матч Україна – Франція. Фаворитами матчу є "синьо-жовті". Коефіцієнт на перемогу в основний час України – 2.11, на Францію – 2.52, а на нічию – 5.00.

На загальний успіх України (з огляду на серію пенальті) коефіцієнт становить 1.74, на Францію – 2.01.

Щодо фіналу, то тут явним фаворитом вважається збірна Бразилії.

На перемогу пентакампеонів у час ставки приймаються з розрахунку 1,48 до 1, тоді як успіх аргентинців – 4,95 до 1, але в перемогу Аргентини – 5,10.

На загальний успіх Бразилії ставки приймаються з коефіцієнтом 1,30, але в Аргентину – 3,35.

Де дивитись?

Матчі чемпіонату світу з футзалу на території України транслює телеканал "Суспільне Спорт", а також регіональні телеканали "Суспільного". У неділю вони покажуть обидва матчі – за 3 місце та фінал. Також матчі ЧС можна побачити в інтернеті - на сайті каналу "Суспільне Спорт".

Початок гри Україна – Франція (за 3 місце) о 15.30 за київським часом. Фінал Бразилія – Аргентина розпочнеться о 18.00 за Києвом.