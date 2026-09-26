Обурені впевненістю Кіліана: у Реалі сумніваються у перемозі Мбаппе в боротьбі за Золотий м’яч-2026

У мадридському Реалі не в захваті від останніх заяв Кіліана Мбаппе щодо його боротьби за Золотий м'яч-2026.

Про це інформує Sport.es.

Керівництво "вершкових" скептично оцінює шанси 27-річного капітана збірної Франції на перемогу. Не виключено, що представники "Королівського клубу" взагалі проігнорують церемонію вручення, яка відбудеться 26 жовтня у Лондоні.

Француз заявляв, що заслуговує на ЗМ-2026, за що отримав порцію критики на свою адресу. Зокрема, його розніс колишній захисник Барселони Абелардо Фернандес, який також розкритикував самовпевнену заяву Ламіна Ямала.

Також Кіліан розповідав, що найпрестижніша індивідуальна нагорода повинна повернутися до Реала. Востаннє її виграв колишній нападник іспанського гранда Карім Бензема (у 2022-му році). Лідер "вершкових" нещодавно зазначив, що сказав усе, що думав про боротьбу за ЗМ-2026.

Відзначимо, що головними претендентами на нагороду, окрім Мбаппе, є Ямал та Гаррі Кейн. Також чимало людей нагороду віддають капітану Інтер Маямі Ліонелю Мессі.

Торік нагороду здобув нападник ПСЖ Усман Дембеле, який вже назвав свій номер один у боротьбі за Золотий м'яч у 2026 році.

Раніше визначилися усі претенденти на ЗМ-2026, а авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду.