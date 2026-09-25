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20-річний талант Реала зацікавив Мілан та Рому

Олександр Булава — 25 вересня 2026, 21:55
20-річний талант Реала зацікавив Мілан та Рому
Ендрік
Instagram Ендріка

Бразильський нападник Ендрік може змінити клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Головний претендент на 20-річного форварда – італійський Мілан, який намагався домовитися ще влітку. Конкуренцію "россонері" готова скласти римська Рома, що пильно стежить за ситуацією.

Зазначається, що іспанський клуб не має наміру продавати Ендріка, враховуючи ще молодий вік гравця, але може розглянути варіант оренди, як вони зробили минулого року з Ліоном.

Чинний контракт бразильця з Реалом розрахований до 30 червня 2030-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Ендрік виступає за мадридський клуб із літа 2024-го з перервою на оренду у французький Ліон (21 матч). У футболці "вершкових" вже провів 41 поєдинок, у яких відзначився 7 голами та 1 асистом.

У новому сезоні-2026/27 взяв участь в одній зустрічі, отримавши лише 4 ігрові хвилини у матчі Ла Ліги проти Ельче (перемога 3:2).

Раніше повідомлялося, що Реал підготував довгострокову угоду для Джуда Беллінгема.

Мілан Реал Мадрид Рома Ендрік

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