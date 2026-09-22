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Капітан Реала отримав травму гомілкостопу в мадридському дербі

Денис Іваненко — 22 вересня 2026, 14:35
Капітан Реала отримав травму гомілкостопу в мадридському дербі
Федеріко Вальверде
ФК Реал Мадрид

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде отримав травму в матчі сьомого туру Ла ЛІги проти Атлетико (1:2).

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Футболіст провів усю гру на полі, проте відчував дискомфорт після удару шипами в область лівої щиколотки від Лі Кан Іна на 45-й хвилині зустрічі. Напередодні він пройшов додаткове обстеження.

Медична служба мадридського клубу підтвердила пошкодження у гравця. Вона діагностувала в уругвайця розтягнення зв'язок лівого гомілкостопу третього ступеня.

У медичному звіті зазначено, що подальший стан Вальверде буде залежати від динаміки відновлення. За інформацією журналіста Серхіо Кіранте, в Реалі прогнозують, що півзахисник буде поза близько двох тижнів.

У нинішньому сезоні капітан "вершкових" провів вісім матчів. У них він забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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