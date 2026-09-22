Реал: Президент Ла Ліги використовує службове становище для дискредитації нашого клубу
Мадридський Реал відреагував на заяву президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса на адресу "вершкових".
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Напередодні функціонер засудив скарги мадридського колективу на суддівство у матчах чемпіонату Іспанії.
"Наш клуб вважає неприпустимим те, що президент Ла Ліги використовує своє службове становище, щоб і надалі дискредитувати та атакувати Реал, як він це робить практично в кожному своєму публічному виступі. Особливе занепокоєння викликає те, що людина, яка несе відповідальність за представлення та захист інтересів усіх клубів Ла Ліги, продовжує демонструвати нав'язливу упередженість щодо Реал", перетворюючи наш клуб на постійний об'єкт своїх публічних нападок.
Його останній виступ є особливо серйозним і незрозумілим та не відповідає поведінці відповідального керівника, адже він коментує статтю незалежного журналіста в цифровому медіа. Однак при цьому він виступає проти нашого клубу та навіть дозволяє собі оцінювати нашу спортивну стратегію, що є абсолютно недоречним і безвідповідальним.
Вкрай дивно, що президент Ла Ліги витрачає свій час і використовує особисті канали для того, щоб постійно намагатися публічно дискредитувати Реал Мадрид, замість того щоб, відповідно до покладеної на нього відповідальності, сприяти зміцненню довіри до інституцій, які мають гарантувати неупередженість змагань. Таким чином він продовжує завдавати шкоди іміджу нашого чемпіонату та іспанського футболу у світі", – йдеться в заяві.
У Реалі вважають, що ліга терміново потребує зміни керівництва.
"З огляду на таку неналежну поведінку, яка триває вже протягом тривалого часу, ми вважаємо, що професійний футбол в Іспанії терміново потребує керівника, здатного належним чином управляти змаганнями та розвивати весь їхній потенціал, дотримуючись фундаментального принципу нейтральності. Потрібна людина, яка розумітиме сутність своєї посади, адже президент Ла Ліги – не власник змагань, а керівник, який працює на благо клубів, що входять до її складу та довіряють йому управління. Нам, клубам, потрібна людина, яка чесно виконуватиме цю місію", – зазначили у Реалі.
Нагадаємо, напередодні мадридське дербі завершилося перемогою Атлетико 2:1 та суддівським скандалом: головний тренер Реала Жозе Моурінью приніс на післяматчеву пресконференцію роздруковані фотографії епізодів, у яких, на його думку, суперники мали отримати червоні картки.
Згодом головного арбітра матчу покарали за незадовільне суддівство.