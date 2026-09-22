Реал: Президент Ла Ліги використовує службове становище для дискредитації нашого клубу

Мадридський Реал відреагував на заяву президента Ла Ліги Хав'єра Тебаса на адресу "вершкових".

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні функціонер засудив скарги мадридського колективу на суддівство у матчах чемпіонату Іспанії.

"Наш клуб вважає неприпустимим те, що президент Ла Ліги використовує своє службове становище, щоб і надалі дискредитувати та атакувати Реал, як він це робить практично в кожному своєму публічному виступі. Особливе занепокоєння викликає те, що людина, яка несе відповідальність за представлення та захист інтересів усіх клубів Ла Ліги, продовжує демонструвати нав'язливу упередженість щодо Реал", перетворюючи наш клуб на постійний об'єкт своїх публічних нападок.

Його останній виступ є особливо серйозним і незрозумілим та не відповідає поведінці відповідального керівника, адже він коментує статтю незалежного журналіста в цифровому медіа. Однак при цьому він виступає проти нашого клубу та навіть дозволяє собі оцінювати нашу спортивну стратегію, що є абсолютно недоречним і безвідповідальним.

Вкрай дивно, що президент Ла Ліги витрачає свій час і використовує особисті канали для того, щоб постійно намагатися публічно дискредитувати Реал Мадрид, замість того щоб, відповідно до покладеної на нього відповідальності, сприяти зміцненню довіри до інституцій, які мають гарантувати неупередженість змагань. Таким чином він продовжує завдавати шкоди іміджу нашого чемпіонату та іспанського футболу у світі", – йдеться в заяві.