Мама була великою прихильницею Клоппа: Мбаппе розповів історію зірваного трансферу у Ліверпуль

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе зізнався, що свого часу був близький до переїзду у Ліверпуль.

Його слова передає The Athletic.

Це могло статися, коли зірковий футболіст виступав у футболці французького Монако.

За словами форварда, його мама була палкою прихильницею тодішнього головного тренера "мерсисайдців" Юргена Клоппа та Ліверпуля. Тому хотіла, аби її син продовжив кар'єру у гранді АПЛ. Для цього вона навіть їздила на перший етап перемовин.

Кіліан пояснив, чому вирішив переїхати до столиці Франції, попри бажання найріднішої людини.

"Тоді я грав за Монако. Мені потрібно було ухвалити рішення. І так, я був близький до переходу в Ліверпуль. Моя мама була великою прихильницею Клоппа, і саме Ліверпуль був її улюбленим варіантом. Вона хотіла, щоб я поїхав туди. Я її не послухав, тому що хотів грати у своєму місті – в Парижі. Я не хотів залишати країну, поки сам не стану кимось. Але так, мама постійно казала: "Ліверпуль – тобі там буде чудово, грати на "Енфілді" для тебе буде просто божевіллям". А я відповідав: "Окей", – сказав Мбаппе.

Форвард додав, що хотів довести, що зможе стати зіркою у своєму рідному місті, тому зробив свій вибір на користь парижан.

Нагадаємо, що вперше Мбаппе приміряв футболку ПСЖ влітку 2017-го, коли був орендований у Монако, а вже у липні 2018-го паризький гранд викупив контракт Кіліана.

Відтоді провів у футболці парижан 308 матчів, у яких відзначився 256 голами та 110 асистами. Завоював із командою 15 титулів, а 1 липня 2024-го перебрався до мадридського Реала, за який виступає до сьогодні.

Нещодавно Мбаппе назвав зірок футболу, яких хотів би повернути у "Королівський клуб".

Також Кіліан є одним із головних претендентів на Золотий м'яч-2026. На думку володаря ЗМ-1990 Лотара Маттеуса, саме Мбаппе або Ламін Ямал повинні виграти нагороду у 2026 році.