Провів дуже сильний сезон: Дембеле назвав фаворита у боротьбі за Золотий м'яч
Нападник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле переконаний, що його одноклубник Хвіча Кварацхелія є найкращим гравцем світу на цей час та заслужив на перемогу в номінації "Золотий м'яч".
Його слова передає Goal.
"Як я вже казав, сподіваюся, що нагороду отримає гравець ПСЖ. А саме Квара, який провів дуже сильний сезон. Ми сподіваємося, що переможе саме він. Для мене він – найкращий гравець світу. Його минулий сезон був неймовірним. Немає потреби багато говорити – залишимо все на розсуд голосування", – підсумував Дембеле.
Церемонія вручення Золотого м'яча 2026 року відбудеться 26 жовтня в Лондоні.
Дембеле виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду у 2025-му. Раніше виділив трійку фаворитів на ЗМ-2026.
Цікаво, що колишній нападник туринського Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро запевняв, якби у 2026 році не відбувся чемпіонат світу, то Кварацхелія міг би стати володарем Золотого м'яча.
Відзначимо, що серед потенційних володарів ЗМ-2026 найбільше називають Гаррі Кейна, Ліонеля Мессі, Ламіна Ямала та Кіліана Мбаппе. Раніше авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг якраз Кейн.