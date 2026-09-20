Провів дуже сильний сезон: Дембеле назвав фаворита у боротьбі за Золотий м'яч

Нападник Парі Сен-Жермен Усман Дембеле переконаний, що його одноклубник Хвіча Кварацхелія є найкращим гравцем світу на цей час та заслужив на перемогу в номінації "Золотий м'яч".

Його слова передає Goal.

"Як я вже казав, сподіваюся, що нагороду отримає гравець ПСЖ. А саме Квара, який провів дуже сильний сезон. Ми сподіваємося, що переможе саме він. Для мене він – найкращий гравець світу. Його минулий сезон був неймовірним. Немає потреби багато говорити – залишимо все на розсуд голосування", – підсумував Дембеле.

Церемонія вручення Золотого м'яча 2026 року відбудеться 26 жовтня в Лондоні.

Дембеле виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду у 2025-му. Раніше виділив трійку фаворитів на ЗМ-2026.

Цікаво, що колишній нападник туринського Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро запевняв, якби у 2026 році не відбувся чемпіонат світу, то Кварацхелія міг би стати володарем Золотого м'яча.

Відзначимо, що серед потенційних володарів ЗМ-2026 найбільше називають Гаррі Кейна, Ліонеля Мессі, Ламіна Ямала та Кіліана Мбаппе. Раніше авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг якраз Кейн.