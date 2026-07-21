Оновлено список фаворитів на "Золотий м'яч" після фіналу ЧС-2026
Після завершення чемпіонату світу-2026 відновились розмови щодо "Золотого м'яча" та шансів футболістів отримати цю статусну нагороду.
Авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на неї.
Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Гаррі Кейн. Форвард збірної Англії на мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.
Загалом у сезоні-2025/26 він забив 73 забиті. Разом із мюнхенцями здобув три трофеї.
На другу сходинку піднявся іспанець Ламін Ямал, який став чемпіоном світу у складі "Фурії Рохи". Третю позицію посідає Ліонель Мессі, який зробив 12 результативних дій на мундіалі та став срібним призером турніру.
Головні претенденти на "Золотий м'яч-2026" за версією Goal
- Гаррі Кейн (Баварія, Англія)
- Ламін Ямал (Барселона, Іспанія)
- Ліонель Мессі (Інтер Маямі, Аргентина)
- Майкл Олісе (Баварія, Франція)
- Кіліан Мбаппе (Реал, Франція)
- Родрі (Манчестер Сіті, Іспанія)
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франція)
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія)
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія)
- Пау Кубарсі (Барселона, Іспанія)
Нагадаємо, що чинним володарем "Золотого м'яча" є Усман Дембеле. В сезоні-2025/26 він виграв, зокрема, Лігу чемпіонів і став найкращим гравцем французької Ліги 1.
Зі збірною Франції зірковий футболіст дійшов до півфіналу. Там "Ле Бльо" програли Іспанії (0:2), а в поєдинку за "бронзу" поступились Англії (4:6).