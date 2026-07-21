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Оновлено список фаворитів на "Золотий м'яч" після фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 21 липня 2026, 10:00
Оновлено список фаворитів на Золотий м'яч після фіналу ЧС-2026
Фаворити на Золотий м'яч-2026
Getty Images

Після завершення чемпіонату світу-2026 відновились розмови щодо "Золотого м'яча" та шансів футболістів отримати цю статусну нагороду.

Авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на неї.

Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Гаррі Кейн. Форвард збірної Англії на мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

Загалом у сезоні-2025/26 він забив 73 забиті. Разом із мюнхенцями здобув три трофеї.

На другу сходинку піднявся іспанець Ламін Ямал, який став чемпіоном світу у складі "Фурії Рохи". Третю позицію посідає Ліонель Мессі, який зробив 12 результативних дій на мундіалі та став срібним призером турніру.

Головні претенденти на "Золотий м'яч-2026" за версією Goal

  1. Гаррі Кейн (Баварія, Англія)
  2. Ламін Ямал (Барселона, Іспанія)
  3. Ліонель Мессі (Інтер Маямі, Аргентина)
  4. Майкл Олісе (Баварія, Франція)
  5. Кіліан Мбаппе (Реал, Франція)
  6. Родрі (Манчестер Сіті, Іспанія)
  7. Усман Дембеле (ПСЖ, Франція)
  8. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія)
  9. Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія)
  10. Пау Кубарсі (Барселона, Іспанія)

Нагадаємо, що чинним володарем "Золотого м'яча" є Усман Дембеле. В сезоні-2025/26 він виграв, зокрема, Лігу чемпіонів і став найкращим гравцем французької Ліги 1.

Зі збірною Франції зірковий футболіст дійшов до півфіналу. Там "Ле Бльо" програли Іспанії (0:2), а в поєдинку за "бронзу" поступились Англії (4:6).

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