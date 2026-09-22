Я вже все сказав на цю тему: Мбаппе востаннє висловився про боротьбу за Золотий м'яч-2026

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе відреагував на боротьбу за Золотий м'яч-2026, запевнивши, що все вже сказав про цьогорічну нагороду.

Його цитує AS.

Французький нападник зберігає спокій за понад місяць до церемонії вручення, яка відбудеться 26 жовтня у Лондоні.

"Думаю, я вже все сказав на цю тему. Люди були незадоволені, коли я надто багато говорив про це, але що є, то є. Я спокійний щодо цього, справді спокійний. Я зробив усе, що міг, і думаю, що зробив це добре. А тепер залишається чекати", – сказав Мбаппе.

27-річний футболіст "вершкових" розповідав, що найпрестижніша індивідуальна нагорода повинна повернутися до Реала. Востаннє її виграв колишній нападник "Королівського клубу" Карім Бензема (у 2022-му році).

Також Кіліан заявляв, що заслужив на ЗМ-2026, за що отримав порцію критики на свою адресу. Зокрема, його розніс колишній захисник Барселони Абелардо Фернандес, який також розкритикував самовпевнену заяву Ламіна Ямала.

Відзначимо, що головними претендентами на нагороду є Мбаппе, Ямал та Гаррі Кейн. Також чимало людей нагороду віддають капітану Інтер Маямі Ліонелю Мессі.

Торік нагороду здобув нападник ПСЖ Усман Дембеле, який вже назвав свій номер один у боротьбі за Золотий м'яч у 2026 році.

Раніше визначилися усі претенденти на ЗМ-2026, а авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду.