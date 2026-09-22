Президент Ла Ліги – про Реал: Жоден клуб не має права вимагати суддівство спеціально під себе

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас відреагував на матеріал видання El Debate, який вказує про упередження ставлення арбітрів до мадридського Реала.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"Вже починають з'являтися матеріали на "телебаченні режиму", де знову вибудовують звичний наратив: вічна змова. Коли справа не в Негрейрі, винен арбітр; коли не арбітр – то він нібито не міжнародного рівня. Усі клуби можуть обслуговуватися як міжнародними арбітрами, так і тими, хто не має міжнародного статусу. Жоден клуб не має права вимагати суддівство спеціально під себе. Але ця стаття йде ще далі: у ній стверджується, що арбітри шкодять "бізнесу, який їх годує". А чого саме автор домагається? Щоб судили з урахуванням виторгу, телеаудиторії чи емблеми клубу? Ось це справді дивне розуміння рівності в змаганні", – сказав функціонер.

Тебас зазначив, що Реал має велике значення для іспанської ліги, однак це не повинно давати йому жодних переваг перед іншими командами.

"Реал Мадрид надзвичайно важливий для Ла Ліги. Але стверджувати, що "Ла Ліга нічого не варта" без нього, – означає виявляти зневагу до інших клубів, їхніх уболівальників та історії. Змагання не є чиєюсь власністю. Стверджувати, що арбітри діють проти Реала – означає жити в якійсь іншій галактиці. Цей наратив служить виправданням, яке дозволяє заплющувати очі на інші проблеми, що неозброєним оком видно вже в перших матчах сезону. Набагато простіше вказати на змову, ніж пояснити те, що відбувається на полі. І моя позиція не залежить від жодної посади: суддівська помилка не доводить існування змови, а багаторічне повторення цієї версії не перетворює її на правду. Досить заплющувати очі! Вересень ще не закінчився, а вони вже оголошують чемпіонат нечесним. У цю вічну відмовку вже не вірить ніхто, хто має здоровий глузд", – написав Тебас.

Нагадаємо, напередодні мадридське дербі завершилося перемогою Атлетико 2:1 та суддівським скандалом: головний тренер Реала Жозе Моурінью приніс на післяматчеву пресконференцію роздруковані фотографії епізодів, у яких, на його думку, суперники мали отримати червоні картки.

Згодом головного арбітра матчу покарали за незадовільне суддівство.