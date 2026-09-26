Без капітана: Мбаппе не зіграє у найближчих матчах збірної Франції у Лізі націй

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе отримав травму у матчі 1-го туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Туреччини та пропустить наступні три поєдинки "Ле Бльо".

Про це повідомляє пресслужба французької національної команди.

На 54-й хвилині нападник мадридського Реала вивів французів уперед 1:0, а вже через 5 хвилин вимушено покинув поле через ушкодження. Замість нього на поле вийшов вінгер ПСЖ Дезіре Дуе.

Згодом стало відомо, що Мбаппе зазнав ушкодження сухожилля у лівому коліні та не допоможе команді у найближчих іграх Ліги націй під час цієї міжнародної перерви. Кіліан достроково покине розташування збірної.

Відзначимо, що саме гол 27-річного форварда "вершкових" був єдиним у зустрічі та допоміг Зінедіну Зідану переможно стартувати на чолі збірної (1:0).

Цікаво, що цей поєдинок став для Мбаппе 107-м у футболці національної команди (67 м'ячів).

Попереду у підопічних Зідана три протистояння у Лізі націй проти Бельгії (28 жовтня), Італії (2 жовтня) та друга зустріч із бельгійцями (5 жовтня).

Раніше повідомлялося, що Мбаппе налаштував проти себе частину збірної Франції. Напруженість виникла після резонансного інтерв'ю Кіліана, у якому він оцінив свої шанси на перемогу у голосуванні за Золотий м'яч-2026.