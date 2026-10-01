Ексгравець збірної Бразилії пояснив, чому Мессі повинен виграти Золотий м'яч-2026

Колишній півзахисник збірної Бразилії Феліпе Мело розповів, що Ліонель Мессі був найкращим гравцем чемпіонату світу-2026 та провів хороший сезон у МЛС, тому заслуговує на Золотий м'яч-2026.

Його цитує AllFootball.

"На мою думку, Золотий м'яч належить Ліонелю Мессі. Дозвольте пояснити чому. Я міг би згадати Рафінью, який провів чудовий сезон у Барселоні, але невдало виступив за Бразилію на чемпіонаті світу. Я міг би згадати Кіліана Мбаппе, який забив багато голів, але не виграв жодного трофея з Реалом. З Іспанії це міг би бути Ламін Ямал, але його виступ на чемпіонаті світу не був таким, як у Мессі. На мою думку, Ліонель Мессі був найкращим гравцем чемпіонату світу, а також провів видатний сезон у МЛС. Тому я вважаю, що Золотий м'яч має дістатися йому", – сказав Мело.

Нагадаємо, що Лео, у якого вже є 8 найпрестижніших нагород, є серед номінантів на ЗМ-2026. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня у Лондоні.

Співвласник Інтера Девід Бекхем, головний тренер команди Кілі Гонсалес і опорний півзахисник Каземіро також заявляли, що ЗМ-2026 заслуговує виграти зірковий аргентинець.

У сезоні-2025/26 Ліонель відзначився 23 голами та 14 асистами у 27 іграх за американський колектив. Також зі збірною Аргентини дістався фіналу чемпіонату світу-2026, у якому програв Іспанії (0:1). На Мундіалі Мессі забив 8 м'ячів і віддав 4 гольові передачі у 8 матчах.

Раніше новий капітан збірної Аргентини Крістіан Ромеро розповів, чому Мессі повинен виграти Золотий м'яч-2026.