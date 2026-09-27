Ямал: Я був на рівні переможця Золотого м'яча не лише цього року, а й раніше

Правий вінгер Барселони Ламін Ямал переконаний, що вже не перший сезон грає на рівні володаря Золотого м'яча.

Його цитує The Guardian.

"Якщо бути до кінця чесним, то я був на рівні переможця Золотого м'яча не лише цього року, а й раніше. Усі це знають. Вони знають, що я гравець, який робить різницю. Думаю, люди міркують так: "Ламіну 19, він усе одно колись його виграє, тож віддаймо нагороду комусь іншому… Мені просто потрібно перемагати, перемагати й перемагати, і настане момент, коли вже не буде жодних суперечок. Будуть люди, які мене любитимуть, і будуть ті, хто скаже: "Яка ж він скалка в дупі", – і мене це влаштовує", – сказав Ямал.

Ламін продовжує розкидатися гучними та самовпевненими заявами щодо того, що він заслуговує на те, щоб виграти найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Негативно на ці заяви вже відреагували технічний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль та колишній захисник "блаугранас" Абелардо Фернандес.

Нагадаємо, що зірковий лідер каталонського клубу потрапив до переліку номінантів на Золотого м'яча-2026, вручення якого відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Окрім Ямала, серед головних фаворитів на нагороду називають Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та навіть Ліонеля Мессі.

Раніше Ямал розповів, скільки ЗМ хоче виграти за кар'єру.