Номер один: тренер Інтера зізнався, хто найбільше заслуговує виграти Золотий м'яч-2026

Новий головний тренер Інтер Маямі Кілі Гонсалес переконаний, що Ліонель Мессі заслуговує на Золотий м'яч у 2026 році.

Його слова передає сайт МЛС.

Наставник американського клубу зробив таку заяву після перемоги його команди у Кубку Кампеонес-2026.

"Ліонель – номер один. Немає нікого, схожого на нього, і я не сумніваюся, що він має отримати Золотий м'яч. З огляду на його вік, чемпіонат світу, який він провів, те, що він означає для людей у всьому світі, не лише у футболі, а й з погляду життєвих цінностей… це має бути він", – заявив Гонсалес.

Такої ж думки притримується співвласник Інтера Девід Бекхем і головний тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне.

У сезоні-2025/26 Ліонель відзначився 23 голами та 14 асистами у 27 іграх за американський колектив. Також зі збірною Аргентини дістався фіналу чемпіонату світу-2026, у якому програв Іспанії (0:1). На Мундіалі Мессі забив 8 м'ячів і віддав 4 гольові передачі у 8 матчах.

Напередодні Лео отримав виклик до "альбіселесте" на найближчі поєдинки, де попрощається з національною командою.

Додамо, що церемонія нагородження ЗМ-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів. 8 вересня визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026.