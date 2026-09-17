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Бекхем назвав футболіста, який має отримати "Золотий м'яч-2026"

Денис Іваненко — 17 вересня 2026, 11:04
Бекхем назвав футболіста, який має отримати Золотий м'яч-2026
Девід Бекхем
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Девід Бекхем висловився про нагороду "Золотий м'яч-2026", назвавши гравця, який має її отримати.

Його слова передає пресслужба МЛС.

Співвласник Інтера Маямі після перемоги "чапель" у Кубку Кампеонес виділив капітана своєї команди Ліонеля Мессі. Він заявив, що аргентинець провів феноменальний сезон і був геймченджером на ЧС-2026.

"Я думаю, коли ви бачите, як він робить такі речі сьогодні ввечері, коли бачите, як він провів цей чемпіонат світу, це не випадковість, що його знову розглядають як кандидата на "Золотий м'яч". Це не випадковість, адже він, мабуть, був найкращим гравцем турніру. Минулого року він провів неймовірний сезон. Він приїхав на той мундіаль й у 39 років впливав на перебіг чемпіонату світу та на кожну гру так, як він це робив.

Це щось особливе. Немає іншого 39-річного гравця, який робить це та грає на такому рівні. Тож він заслуговує на те, щоб його розглядали як кандидата на "Золотий м'яч". На мою думку, він має його виграти. Там є чудові гравці, такі як Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе, Джуд Беллінгем та інші, але, знаєте, коли йдеться про Лео, я його найбільший прихильник", – сказав Бекхем.

Зазначимо, що Мессі у нинішньому сезоні провів 27 матчів на клубному рівні. У них він забив 23 голи та віддав 14 асистів.

На чемпіонаті світу аргентинець зробив 12 результативних дій і дійшов до фіналу, де поступився збірній Іспанії. Напередодні він отримав виклик до "альбіселесте" на найближчі поєдинки, де попрощається з національною командою.

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