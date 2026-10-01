Президент Барселони розповів, хто повинен виграти Золотий м'яч-2026

Президент Барселони Жоан Лапорта розповів, що було б справедливо, якби Золотий м'яч-2026 виграв хтось із гравців каталонського клубу.

Його слова передає Marca.

"Ви знаєте, що я, як уболівальник Барселони і як президент клубу, хочу, щоб переміг гравець Барселони. Є багато кандидатів, і ми дуже пишаємося ними", – заявив очільник.

Окремо він зупинився на одному з фаворитів на нагороду у 2026 році – Ламіну Ямалу.

"Якщо це буде Ламін Ямал, я буду дуже радий, адже він провів чудовий сезон, постійно дарує футбольному світу задоволення своєю грою. Він також дуже добре розпочав цей сезон і продовжує виступати на високому рівні. Це один із тих гравців, які, як він сам каже, дарують задоволення глядачам", – відзначив Лапорта.

Відзначимо, що серед номінантів на ЗМ-2026 є три представники Барселони – Пау Кубарсі, Ламін Ямал і Родрі, який вже вигравав нагороду у 2024-му. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня у Лондоні.

Нещодавно 19-річний вінгер був розкритикований через самовпевнені заяви про те, що він заслуговує на найпрестижнішу індивідуальну нагороду. Колишній захисник каталонців Абелардо Фернандес розніс слова Ламіна.

Попри критику, Ямал не зупинився, назвавши свою перевагу над конкурентами у боротьбі за Золотий м'яч у 2026 році. Торік гравець збірної Іспанії був другим у голосуванні, програвши Усману Дембеле.

Раніше експівзахисник збірної Хорватії Іван Ракитич назвав своїх фаворитів у боротьбі за нагороду.