Такого, як Лео, у нас більше не буде: капітан Аргентини – про майбутнє збірної без Мессі

Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро розповів, що колектив сумуватиме за Ліонелем Мессі, який 7 жовтня попрощається з національною командою.

Його слова передає TN.

"Майбутнє аргентинської команди без Мессі? Усе триває. Ми сумуватимемо за Лео все життя. Він залишив нам дуже велику спадщину, і треба продовжувати тим шляхом. Ми намагатимемося вести збірну до найвищих вершин. Ми граємо заради людей", – заявив оборонець.

Новий капітан "альбіселесте" зізнався, що ніколи не міг уявити, що виводитиме команду на футбольне поле із капітанською пов'язкою, яка додає йому великої відповідальності.

"Це дуже велика відповідальність, але я почуваюся готовим. Такого, як Лео, у нас більше не буде. Він найвеличніший в історії. Він був прикладом для всіх. Ми бачили, як він страждав, і він навчив нас завжди підніматися, і саме це ми робитимемо", – наголосив Ромеро.

Наприкінці серпня 2026 року Мессі оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Зрештою, 39-річного футболіста викликали на збори національної команди, щоб він провів свій прощальний матч у футболці збірної.

Ліонель повинен доєднатися до команди та зіграти у поєдинку проти Беніну 7 жовтня. Гра стартує о 02:00 (за київським часом). Перед цим підопічні Ліонеля Скалоні проведуть товариську зустріч проти Буркіна-Фасо (4 жовтня).

Зауважимо, що Лео є найкращим бомбардиром та асистентом аргентинської команди в історії. У 207 поєдинках він забив 125 голів і віддав 68 результативних передач.

Раніше Ромеро розповів, чому Мессі повинен виграти Золотий м'яч-2026.