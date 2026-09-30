Колишній футболіст Барселони назвав свою трійку фаворитів на "Золотий м'яч-2026"

Колишній півзахисник збірної Хорватії Іван Ракитич назвав своїх фаворитів у боротьбі за "Золотий м'яч-2026".

Його слова передає Mundo Deportivo.

Ексфутболіст Барселони заявив, що цього разу не було гравця, який сильно виділявся. Тому наразі йому складно передбачити переможця:

"Головне питання полягає в тому, чи потрібно нам ще раз переглянути ці матчі, щоб остаточно розібратися. Думаю, цього року я не бачив жодного футболіста, який особливо виділявся б як у своєму клубі, так і на чемпіонаті світу. Багато років ми звикли до того, що все зводилося до Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Але тепер таких гравців немає. Багато хто яскраво проявив себе у своїх чемпіонатах, забив багато голів, але не надто вдало виступив на чемпіонаті світу. Або навпаки. Немає такого футболіста, про якого можна було б сказати, що він явний фаворит".

Хорват вважає, що нагороду врешті-решт має отримати хтось зі складу чемпіонів світу. Він назвав свою трійку гравців, які заслуговуютm на "Золотий м'яч-2026".

"Для мене фаворити – іспанці. Можна покласти в один кубок п'ять чи шість прізвищ і витягнути будь-яке – не помилитеся. Я вважаю, "Золотий м'яч" має дістатися іспанцю. Це були б три іспанці. Хоча я великий прихильник Олісе. У ньому є щось особливе, але він не ідеально провів чемпіонат світу. Разом із ним я б включив до трійки Ламіна Ямала та, знову ж таки, Родрі", – сказав Ракитич.

Зазначимо, що напередодні Жоау Фелікс назвав свого фаворита на цю нагороду. Форвард збірної Португалії віддав би її зірці Барселони.

Раніше було оголошено 30 претендентів на "Золотий м'яч-2026". Церемонія вручення відбудеться 26 жовтня в Лондоні.