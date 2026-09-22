Поки він не завершить кар'єру: захисник збірної Аргентини назвав головного претендента на ЗМ-2026

Захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро переконаний, що його партнер по національній команді Ліонель Мессі має отримати Золотий м'яч-2026.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

Він додав, що капітан Інтер Маямі заслуговує на те, щоб вигравати цю найпрестижнішу індивідуальну нагороду до кінця своєї кар'єри.

"Золотий м'яч має бути вручений Ліонелю Мессі. Поки він не завершить кар'єру, це очевидно. Немає нікого, схожого на нього. Напевно, коли він вирішить більше не грати, тоді нам доведеться подивитися, кому його вручати", – заявив Ромеро.

Раніше співвласник Інтера Девід Бекхем, головний тренер команди Кілі Гонсалес і опорний півзахисник Каземіро заявляли, що ЗМ-2026 заслуговує виграти зірковий аргентинець.

У сезоні-2025/26 Ліонель відзначився 23 голами та 14 асистами у 27 іграх за американський колектив. Також зі збірною Аргентини дістався фіналу чемпіонату світу-2026, у якому програв Іспанії (0:1). На Мундіалі Мессі забив 8 м'ячів і віддав 4 гольові передачі у 8 матчах.

Напередодні Лео отримав виклик до "альбіселесте" на найближчі поєдинки, де попрощається з національною командою.

Додамо, що церемонія нагородження ЗМ-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. 8 вересня визначилися усі номінанти на нагороду у 2026 році.