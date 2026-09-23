Півзахисник Ліверпуля пояснив, чому Мессі повинен виграти Золотий м'яч-2026

Півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер зізнався, що усі аргентинці хотіли б побачити момент, як Ліонель Мессі здобуде перемогу у боротьбі за Золотий м'яч-2026.

Його цитує ESPN.

Футболіст "мерсисайдців" не бачить перешкод, чому капітан Інтер Маямі не повинен додати до свого музею чергову найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

"Він провів неймовірний чемпіонат світу, і я не бачу причин, чому він не повинен отримати цю нагороду. Очевидно, що сьогодні статистика відіграє важливу роль, хоча раніше вона не мала такого значення. До того ж, ніколи достеменно не знаєш, за що саме голосують люди. Але всі претенденти – чудові гравці, і кожен, хто наблизиться до перемоги, заслуговує на нагороду. Ми всі знаємо, що Лео завжди ставив командні досягнення вище за індивідуальні, тому для нього не виграти не було б великою проблемою", – сказав Мак Аллістер.

Мессі вже 8 разів вигравав Золотий м'яч. Востаннє це було у 2023 році, коли Ліонель вже виступав за Інтер Маямі.

Раніше співвласник Інтера Девід Бекхем, головний тренер команди Кілі Гонсалес і опорний півзахисник Каземіро заявляли, що ЗМ-2026 заслуговує виграти зірковий аргентинець. А от захисник збірної Аргентини Крістіан Ромеро заявив, що Лео повинен виграти цю нагороду до кінця своєї кар'єри.

У сезоні-2025/26 Ліонель відзначився 23 голами та 14 асистами у 27 іграх за американський колектив. Також зі збірною Аргентини дістався фіналу чемпіонату світу-2026, у якому програв Іспанії (0:1). На Мундіалі Мессі забив 8 м'ячів і віддав 4 гольові передачі у 8 матчах.

Напередодні Лео отримав виклик до "альбіселесте" на найближчі поєдинки, де попрощається з національною командою. 30 вересня аргентинці зіграють проти Болівії, 2 жовтня протистоятимуть Буркіна-Фасо, а 6 жовтня – Беніну.

Додамо, що церемонія нагородження ЗМ-2026 відбудеться 26 жовтня у Лондоні. 8 вересня визначилися усі номінанти на нагороду у 2026 році.