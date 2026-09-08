Мак Аллістер: Сумно бачити, що я не отримав новий контракт із Ліверпулем
Алексіс Мак Аллістер
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Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Мак Аллістер розповів про ситуацію зі своїм контрактом із Ліверпулем.
Слова хавбека наводить Фабріціо Романо.
"Мені сумно бачити, що я не отримав новий контракт. Але час ще є. Я віддам 100% себе до останнього дня тут. Побачимо, що трапиться. У мене були варіанти покинути Ліверпуль влітку. Але зараз я відчуваю, що я у правильному клубі", – заявив аргентинець.
Мак Аллістер виступає за Ліверпуль з літа 2023 року, його контракт із "Червоними" діє до кінця червня 2028 року. Трансферна вартість 27-річного аргентинця оцінюється в 70 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося про те, що Ліверпулю запропонували послуги колишнього капітана мадридського Реала Дані Карвахаля.